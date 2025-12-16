Гогмазиос бросает вызов охотникам: четвертое обновление кардинально расширяет Monster Hunter Wilds

Capcom выпустила масштабное обновление 4 для Monster Hunter Wilds, которое заметно меняет эндгейм и поднимает планку сложности. Центральным событием патча стал дебют древнего дракона Гогмазиоса — одного из самых опасных монстров во всей серии. Гигант покрыт смолоподобной субстанцией и использует разрушительные раскалённые атаки, а для эффективной охоты разработчики советуют комбинировать оружие огня и дракона, вскрывая его уязвимые зоны поэтапно.

Однако на этом нововведения не заканчиваются. В игру добавлены 9-звёздочные версии монстров, включая Дошагуму, а также закалённый Джин Дахад, который появится в рамках событийной миссии. Эти задания ориентированы на самых опытных охотников и существенно усложняют поздние этапы прохождения.

Update 4 серьёзно расширяет эндгейм-прогрессию. Появилось оружие Artian Gogma — улучшенные версии артийских клинков с случайными бонусными эффектами, которые можно перенастраивать с помощью дополнительных материалов. Система трансцендентности брони позволяет превысить лимиты улучшения доспехов редкости 5 и 6, повышая защиту и добавляя новые слоты под камни.

Также анонсировано сезонное событие «Фестиваль гармонии: Луминалия», которое пройдёт с 19 декабря по 14 января и принесёт временные награды и праздничное оформление хаба. Наконец, обновление стало первым этапом серии патчей, нацеленных на улучшение производительности: следующие апдейты выйдут в январе и феврале. В довершение Capcom переработала баланс оружия, усилив почти все его типы, и внесла множество технических оптимизаций.