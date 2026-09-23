Игроки Monster Hunter Wilds оказались сильнее ожиданий Capcom - режиссер дополнения расскрыл подробности эндгейма

Capcom пересматривает подход к сложности Monster Hunter Wilds: Ascendance после того, как игроки оказались сильнее, чем рассчитывали разработчики. Об этом в интервью PC Gamer на Tokyo Game Show рассказал геймдиректор дополнения Такуро Хираока. По его словам, команда хочет сделать позднюю часть расширения более привлекательной для охотников, которым базовой сложности игры оказалось недостаточно.

Вопрос сложности стал одной из заметных тем вокруг Monster Hunter Wilds. Основную игру Capcom изначально старалась сделать достаточно доступной, чтобы не повторить ситуацию с Monster Hunter: World, где часть новичков прекращала прохождение ещё до завершения сюжета из-за резкого роста сложности. Однако после выхода Wilds многие опытные игроки, напротив, сочли испытания недостаточно серьёзными.

Хираока признал, что между ожиданиями разработчиков и реальными возможностями аудитории возник заметный разрыв. По его словам, за годы существования серии игроки стали значительно опытнее, а сама аудитория Monster Hunter выросла. Поэтому привычные представления команды о том, насколько быстро игроки будут осваивать механику и преодолевать препятствия, больше не полностью соответствуют действительности.

При этом Capcom не хочет просто увеличивать здоровье и урон монстров. Хираока назвал балансировку сложности одной из самых сложных задач разработки и отметил, что главная цель — не создать барьер, из-за которого игроки не смогут пройти купленную игру. В то же время для наиболее опытных охотников должна существовать полноценная система испытаний, способная удерживать их после завершения основной истории.

Именно на позднюю часть Monster Hunter Wilds: Ascendance команда сейчас делает особую ставку. Разработчики рассчитывают, что сюжет дополнения останется доступным широкой аудитории, тогда как последующий игровой цикл предложит значительно более серьёзные испытания для тех, кто хочет проверить пределы своих навыков.

Хираока также призвал не воспринимать эффектные ролики с новыми механиками Boost Bracer буквально. В реальном бою игрок не сможет постоянно атаковать в агрессивном режиме: способности ограничены ресурсом и временем действия, поэтому их эффективность будет зависеть от правильного выбора момента. По задумке Capcom, новые инструменты должны не просто усиливать охотников, а открывать дополнительные варианты построения стратегии.

Monster Hunter Wilds: Ascendance выйдет в 2027 году. Судя по словам Хираоки, реакция игроков на базовую игру уже повлияла на планы Capcom, а финальная часть дополнения должна стать местом, где разработчики попробуют точнее совместить доступность для новичков с вызовом для опытных охотников.