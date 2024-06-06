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Monster Hunter Wilds 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.3 22 оценки

Игроки заинтересовались Monster Hunter Wilds благодаря сексуальной девушке-кузнецу Джемме из трейлера

AceTheKing
Новости

Недавно издательство Capcom представило трейлер игры Monster Hunter Wilds. В нем впервые показали девушку-кузнеца по имени Джемма. После выхода трейлера персонаж сразу же стал популярным среди фанатов: с ней уже нарисовали множество фан-артов, а игра в Steam из-за Джеммы получила метки от игроков "сексуальный контент", "симулятор свиданий" и "хентай".

Джемма из трейлера
Джемма из трейлера

Многие пользователи отмечают, что не интересовались Monster Hunter Wilds до того момента, пока не узнали про Джемму. Данный пример еще раз наглядно демонстрирует то, что люди хотят видеть в играх красивых персонажей, а те, в свою очередь, могут привлечь внимание к игре даже у тех пользователей, которые до этого не интересовались ею.

По словам разработчиков, Джемма будет отвечать за всё, что связано с доспехами и оружием - игрокам придётся часто встречаться с ней для того, чтобы улучшать своё снаряжение во время прохождения. Capcom пообещала в будущем поделиться новой информацией о персонаже.

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Monster Hunter Wilds выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025-м году.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
RavinSakara

Ну, всё - ждём цензуру из-за тех, кто ущемился.

4
rustyfeeder

Black Myth Wukong тоже симулятор свиданий из-за сексуальной обезьяны.

0
Сергей Понащенко

Чую в тот же Forspoken воткнули бы подобную Гг и она стала бы одной из лучших игр для многих людей (ну или школьников). Жалкое зрелище, на мой взгляд. Я к тому, что Monster Hunter Wilds может и будет хорошей игрой (хотя я не поклонник данной серии, да и анимэ в целом), но интересовать игрой из-за такой мелочи как симпатичность персонажа, ну такое себе. Хотя, кому как похоже))

-2
SnobbishGhost

Не тем игроки интересуются в монхане и она сильно выбивается из стилистики игры как и новая хендлер, которая одета по современному, всё-таки в старых частях самые интересные персонажи, которые не выглядят современно, а именно в стиле игры.

-2
2BLaraSex
"симулятор свиданий" и "хентай"
из-за чего, вероятно, сможет привлечь немало новых игроков.

Вообще-то наоборот, из-за таких тэгов Steam будет скрывать игру для тех, у кого не включен показ контента для взрослых. Так что этими тэгами они лишь вредят игре.

В Стиме, кстати, уже жалуются на то, что игра не отображается в магазине из-за подобных тэгов https://steamcommunity.com/app/2246340/discussions/0/4333105245245115973/#c4333105405781101960

-2
Nodas

Эх как бы она с сюрпризом не оказалась

-2
211186

Как низко пали а

-3
Роцкер

Баба-КУЗНЕЦ
Схавали повестку, причмокивая, и просят добавки

-4
-zotik-

А бабы кузнецами не могут быть?))

1
SoberVayne

е*ать ты поц, у тебя СЖВ головного мозга, видишь что чего нету

1
kaka qp0H

девка с лицом парня? ))))))))))))) и с мешками под глазами-патамушо много бухает ?)))))))

-6
Jarvis666

Зато буба есть и плоский животик )))

0