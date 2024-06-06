Игроки заинтересовались Monster Hunter Wilds благодаря сексуальной девушке-кузнецу Джемме из трейлера

Недавно издательство Capcom представило трейлер игры Monster Hunter Wilds. В нем впервые показали девушку-кузнеца по имени Джемма. После выхода трейлера персонаж сразу же стал популярным среди фанатов: с ней уже нарисовали множество фан-артов, а игра в Steam из-за Джеммы получила метки от игроков "сексуальный контент", "симулятор свиданий" и "хентай".

Джемма из трейлера

Многие пользователи отмечают, что не интересовались Monster Hunter Wilds до того момента, пока не узнали про Джемму. Данный пример еще раз наглядно демонстрирует то, что люди хотят видеть в играх красивых персонажей, а те, в свою очередь, могут привлечь внимание к игре даже у тех пользователей, которые до этого не интересовались ею.

По словам разработчиков, Джемма будет отвечать за всё, что связано с доспехами и оружием - игрокам придётся часто встречаться с ней для того, чтобы улучшать своё снаряжение во время прохождения. Capcom пообещала в будущем поделиться новой информацией о персонаже.

Monster Hunter Wilds выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025-м году.