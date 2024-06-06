Игроки заинтересовались Monster Hunter Wilds благодаря сексуальной девушке-кузнецу Джемме из трейлера

Недавно издательство Capcom представило трейлер игры Monster Hunter Wilds. В нем впервые показали девушку-кузнеца по имени Джемма. После выхода трейлера персонаж сразу же стал популярным среди фанатов: с ней уже нарисовали множество фан-артов, а игра в Steam из-за Джеммы получила метки от игроков "сексуальный контент", "симулятор свиданий" и "хентай".
Многие пользователи отмечают, что не интересовались Monster Hunter Wilds до того момента, пока не узнали про Джемму. Данный пример еще раз наглядно демонстрирует то, что люди хотят видеть в играх красивых персонажей, а те, в свою очередь, могут привлечь внимание к игре даже у тех пользователей, которые до этого не интересовались ею.
По словам разработчиков, Джемма будет отвечать за всё, что связано с доспехами и оружием - игрокам придётся часто встречаться с ней для того, чтобы улучшать своё снаряжение во время прохождения. Capcom пообещала в будущем поделиться новой информацией о персонаже.
Monster Hunter Wilds выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025-м году.
Ну, всё - ждём цензуру из-за тех, кто ущемился.
Black Myth Wukong тоже симулятор свиданий из-за сексуальной обезьяны.
Чую в тот же Forspoken воткнули бы подобную Гг и она стала бы одной из лучших игр для многих людей (ну или школьников). Жалкое зрелище, на мой взгляд. Я к тому, что Monster Hunter Wilds может и будет хорошей игрой (хотя я не поклонник данной серии, да и анимэ в целом), но интересовать игрой из-за такой мелочи как симпатичность персонажа, ну такое себе. Хотя, кому как похоже))
Не тем игроки интересуются в монхане и она сильно выбивается из стилистики игры как и новая хендлер, которая одета по современному, всё-таки в старых частях самые интересные персонажи, которые не выглядят современно, а именно в стиле игры.
Вообще-то наоборот, из-за таких тэгов Steam будет скрывать игру для тех, у кого не включен показ контента для взрослых. Так что этими тэгами они лишь вредят игре.
В Стиме, кстати, уже жалуются на то, что игра не отображается в магазине из-за подобных тэгов https://steamcommunity.com/app/2246340/discussions/0/4333105245245115973/#c4333105405781101960
Эх как бы она с сюрпризом не оказалась
Как низко пали а
Баба-КУЗНЕЦ
Схавали повестку, причмокивая, и просят добавки
А бабы кузнецами не могут быть?))
е*ать ты поц, у тебя СЖВ головного мозга, видишь что чего нету
девка с лицом парня? ))))))))))))) и с мешками под глазами-патамушо много бухает ?)))))))
Зато буба есть и плоский животик )))