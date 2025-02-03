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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 87 оценок

Именно из-за Геральта из Ривии авторы Monster Hunter: Wilds решили отступить от своей двадцатилетней традиции

butcher69
Новости

В Monster Hunter: Wilds главный герой впервые за 20 лет отойдет от привычного образа молчаливого охотника и станет полноценно участвовать в диалогах. Вдохновением для такого решения стало появление Геральта из The Witcher 3 в Monster Hunter: World.

В 2019 году Capcom добавила в MH: World специальное событие, где игроки могли управлять Белым Волком. В отличие от типичных охотников, Геральт разговаривал, и разговаривал много, а игроки могли выбирать реплики в диалогах. Как признался геймдиректор Monster Hunter: Wilds Юя Токуда, это стало тестом на восприятие более сюжетного подхода. Эксперимент оказался успешным, и теперь главный герой Wilds сможет активно общаться с NPC.

Кроме того, еще одной новацией станет отображение названий атак в интерфейсе — идея, заимствованная у Final Fantasy XIV Online после сотрудничества Capcom с Square Enix.

Monster Hunter: Wilds выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
-zotik-

Его появление в ворлде забавное, но превращать геймплей в в3 ради его одну миссию было тупо и надеюсь такого никогда не будет

0
Tiger Goose

Внешность протагониста будет настраиваемой?

0
Strelok325

Да, полностью, редактор хороший

1
Шрек и осел vs CD Project

Да бл...

0