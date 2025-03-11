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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 267 оценок

Исполнительница роли Джеммы в Monster Hunter Wilds попросила геймеров помочь с игрой

Gutsz
Новости

Актриса Кристен Макгуайр, озвучившая Джемму и подарившая героиня часть своей внешности в Monster Hunter Wilds, обратилась к фанатам с просьбой помочь ей разобраться в игре. Оказалось, что для неё это первое знакомство с серией, и она чувствует себя "крайне неподготовленной".

Макгуайр рассказала, что недавно получила свою копию Monster Hunter Wilds и сразу же погрузилась в охоту, выбрав глефу в качестве стартового оружия. Однако быстро поняла, что игра требует глубокого понимания механик, поэтому спросила у сообщества советы для новичков.

Обширное руководство для новичков в Monster Hunter Wilds

Игроки тут же откликнулись, дав множество рекомендаций – от выбора более удобного оружия до тактических советов по битвам с монстрами. В результате актриса решила попробовать двойные клинки, с которыми ей стало значительно легче выживать. В ветке обсуждений актриса поблагодарила тех, кто нашел время помочь.

О боже, спасибо вам всем огромное. Это гораздо больше советов, чем я ожидала, ха-ха. Следуя вашим советам, я попробовала несколько разных видов оружия и пока перешла на парные клинки. Я умираю меньше, ура!

Пока Кристен Макгуайр осваивает механику охоты, Capcom фиксирует очередной коммерческий успех. Уже за первую неделю продажи Monster Hunter Wilds оказались сравнимы с Call of Duty, а на ПК игра показывает особенно впечатляющие результаты.

Продажи Monster Hunter Wilds за первую неделю сопоставимы с Call of Duty, особенно хорошо игра продается на ПК

Прямо сейчас разработчики продолжают работу над патчами, исправляя ошибки, а также готовят первое крупное обновление – в нём игроков ждут новые монстры и дополнительные испытания.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DepressedPyrrhus

Simpы! Вперед!

2
yrroodd

Что?В вайлдсах можно умереть?

Хотя вчера, подключаясь к рандомам на закаленную Гору 7*,пару раз проваливались челы )
А вот Арквельд, который 8* легче )

0
-zotik-

Сам первый раз упал на первом страже в сюжете и понял что бегать со стартовой броней перебор)

0
yrroodd -zotik-

Первый страж - это же вроде Раталос?
https://www.youtube.com/watch?v=cZU_dXz7FYQ

0
-zotik- yrroodd

Медведь, хотя хз кто он)) он чето заспавнил меня сильными ваншотящими ударами))

0
yrroodd -zotik-

А , Дошагума,все равно стыд :D
У него есть пара неприятных ударов,где он делает вид что всё,а потом ХОБА и всё уже ты )

0
-zotik- yrroodd

Я е сказал. Я в первой броне был как начал игру в том и играл и оружие тоже. Щас то я и кровавого закаленого без смертй убиваю

0
SnobbishGhost

Да не надо там никаких советов, самая казуальная часть серии.

-2
Max Rolens

Красавица моя я помогу тебе и с игрой и со сном :D

-9