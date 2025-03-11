Исполнительница роли Джеммы в Monster Hunter Wilds попросила геймеров помочь с игрой

Актриса Кристен Макгуайр, озвучившая Джемму и подарившая героиня часть своей внешности в Monster Hunter Wilds, обратилась к фанатам с просьбой помочь ей разобраться в игре. Оказалось, что для неё это первое знакомство с серией, и она чувствует себя "крайне неподготовленной".
Макгуайр рассказала, что недавно получила свою копию Monster Hunter Wilds и сразу же погрузилась в охоту, выбрав глефу в качестве стартового оружия. Однако быстро поняла, что игра требует глубокого понимания механик, поэтому спросила у сообщества советы для новичков.
Игроки тут же откликнулись, дав множество рекомендаций – от выбора более удобного оружия до тактических советов по битвам с монстрами. В результате актриса решила попробовать двойные клинки, с которыми ей стало значительно легче выживать. В ветке обсуждений актриса поблагодарила тех, кто нашел время помочь.
О боже, спасибо вам всем огромное. Это гораздо больше советов, чем я ожидала, ха-ха. Следуя вашим советам, я попробовала несколько разных видов оружия и пока перешла на парные клинки. Я умираю меньше, ура!
Пока Кристен Макгуайр осваивает механику охоты, Capcom фиксирует очередной коммерческий успех. Уже за первую неделю продажи Monster Hunter Wilds оказались сравнимы с Call of Duty, а на ПК игра показывает особенно впечатляющие результаты.
Прямо сейчас разработчики продолжают работу над патчами, исправляя ошибки, а также готовят первое крупное обновление – в нём игроков ждут новые монстры и дополнительные испытания.
Simpы! Вперед!
Что?В вайлдсах можно умереть?
Хотя вчера, подключаясь к рандомам на закаленную Гору 7*,пару раз проваливались челы )
А вот Арквельд, который 8* легче )
Сам первый раз упал на первом страже в сюжете и понял что бегать со стартовой броней перебор)
Первый страж - это же вроде Раталос?
https://www.youtube.com/watch?v=cZU_dXz7FYQ
Медведь, хотя хз кто он)) он чето заспавнил меня сильными ваншотящими ударами))
А , Дошагума,все равно стыд :D
У него есть пара неприятных ударов,где он делает вид что всё,а потом ХОБА и всё уже ты )
Я е сказал. Я в первой броне был как начал игру в том и играл и оружие тоже. Щас то я и кровавого закаленого без смертй убиваю
Да не надо там никаких советов, самая казуальная часть серии.
Красавица моя я помогу тебе и с игрой и со сном :D