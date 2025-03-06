Известный моддер исправил заикания и стабильность ПК-версии Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds, несмотря на свой масштаб и популярность, страдает от многочисленных технических неисправностей и проблемы заиканий, мешающих плавному игровому процессу. К счастью, известный моддер Praydog выпустил мод, который решает эту неприятность.

Согласно представленным автором графикам, мод действительно позволяет достичь стабильного FPS. Причина заиканий, как утверждает Praydog, кроется в системе защиты Capcom, а не в Denuvo. Подобные проблемы ранее наблюдались и в Resident Evil Village, пока Capcom не провела работу по улучшению и исправлению. Однако в этот раз компания публично не признаёт наличие каких-либо проблем, и мы даже не знаем, собирается ли она выпускать патчи для их устранения.

Кроме того, последняя версия REFramework исправляет некоторые сбои, вызванные технологией защиты от Capcom. Скачать мод можно прямо на нашем сайте, а сам Monster Hunter Wilds доступен на PC, PS5 и Xbox Series.