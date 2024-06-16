Карты Monster Hunter Wilds "более, чем в два раза больше" предыдущих игр, заявляет Capcom

Monster Hunter Wilds от Capcom получила новый трейлер во время презентации Summer Game Fest, в котором был показан новый монстр и некоторые динамические погодные условия, которых могут ожидать игроки. Тем не менее, представители прессы также увидели 30-минутную демонстрацию, в которой было показано еще больше деталей, таких как видимые раны на монстрах, которые можно использовать для нанесения большего урона.

Конечно, новые локации в Запретных землях также заслуживают внимания. Представитель Capcom сообщил GamesRadar, что карты «более, чем в два раза больше, чем в предыдущих играх». С учетом новых стад это означает несколько крупных монстров в одном регионе.

Кроме того, хотя удары молний и песчаные бури изменят окружающую среду, открыв новые ресурсы для сбора, будут периоды «изобилия». Это случайные события, которые обеспечивают «бесплатное исцеление» через Vigorwasps, хотя необходимы дополнительные подробности. Возможно, это также означает, что некоторые узлы добычи и сбора дают больше ресурсов.

Monster Hunter Wilds выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК и впервые в серии будет поддерживать кросс-плей.