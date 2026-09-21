Кхезу возвращается в Monster Hunter Wilds: Ascendance - жуткий монстр получил новые атаки

Capcom официально подтвердила возвращение Кхезу в Monster Hunter Wilds: Ascendance. Жуткая летающая виверна с бледной кожей, отсутствием глаз и огромной пастью станет одним из знакомых монстров, которые пополнят состав дополнения.

Кхезу известен благодаря необычному поведению и мрачной атмосфере охоты. Монстр обитает преимущественно в пещерах, цепляется за потолок с помощью хвоста и атакует охотников электричеством. При этом сражения с ним традиционно проходят без фоновой боевой музыки, что делает встречу особенно тревожной.

В Ascendance Кхезу получит новые приёмы. Среди них — атака, в которой монстр использует свою гибкую шею и пасть, пытаясь схватить и проглотить охотника. В дополнении также появятся детёныши Кхезу, которые ранее встречались преимущественно в виде собираемых объектов, а теперь станут полноценными небольшими монстрами.

Кхезу впервые появился в оригинальной Monster Hunter в 2004 году и позднее возвращался в других играх серии, включая Monster Hunter Rise и Sunbreak. В Ascendance он присоединится к уже подтверждённым возвращающимся монстрам, среди которых Кушала Даора, Лао-Шан Лун и Теостра. Дополнение также представит новых существ, включая летающего виверна Аратеку и Старшего дракона Гундораджу.

Monster Hunter Wilds: Ascendance расширит игру новым Мастерским рангом, более сильными вариантами монстров, оружием и доспехами. Также появятся механика Boost Bracer и новая локация Skybound Eyrie — парящие руины, связанные с древней цивилизацией Виверий.

Monster Hunter Wilds: Ascendance планируется выпустить в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Точная дата релиза пока не объявлена.