KiriGiri сообщила об успешном обходе защиты Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора

KiriGiri обошла супер защиту Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора (Beta 1.0). Игра оставалась не взломанной ровно один год.

Взлом уже поддерживает процессоры AMD и Intel.

На краю света лежат таинственные Запретные земли, где разворачивается история Monster Hunter Wilds. Мальчик Ната, спасшийся от неведомого чудовища, приводит Гильдию охотников к идее экспедиции в неизведанные края.

Этот мир живёт по суровым законам стихии: Засуха, Ненастье и Изобилие сменяют друг друга, меняя облик земель за считанные дни. Выживают здесь лишь самые приспособленные монстры и самые умелые охотники.

Героям предстоит не только сражаться, но и учиться понимать природу, подстраиваться под её ритм и использовать окружение в бою. Каждая охота — это испытание силы, смекалки и знания повадок чудовищ. Игроку предстоит раскрывать тайны древнего мира, добывать трофеи и создавать из них мощное оружие и доспехи.