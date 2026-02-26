KiriGiri сообщила об успешном обходе защиты Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора

KiriGiri обошла супер защиту Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора (Beta 1.0). Игра оставалась не взломанной ровно один год.
Взлом уже поддерживает процессоры AMD и Intel.
На краю света лежат таинственные Запретные земли, где разворачивается история Monster Hunter Wilds. Мальчик Ната, спасшийся от неведомого чудовища, приводит Гильдию охотников к идее экспедиции в неизведанные края.
Этот мир живёт по суровым законам стихии: Засуха, Ненастье и Изобилие сменяют друг друга, меняя облик земель за считанные дни. Выживают здесь лишь самые приспособленные монстры и самые умелые охотники.
Героям предстоит не только сражаться, но и учиться понимать природу, подстраиваться под её ритм и использовать окружение в бою. Каждая охота — это испытание силы, смекалки и знания повадок чудовищ. Игроку предстоит раскрывать тайны древнего мира, добывать трофеи и создавать из них мощное оружие и доспехи.
Если бы была демо версия с актуальной дерьмувой на борту, то её бы ломанули в день выхода игры. Это в теории.
фига - кампокмы у же довно демки отдельно делают - чтоб с игрой одинаковых билодов не было
У неё и так с оптимизацией проблемы , нагрузка на системник и фепесы падают, через гипервизор только если себя и комп не жалко
нет гипервизер не нагружает, а бывает даже у многих на оборот не догружает проц.
тесты же идут
Дружище, ты хоть понимаешь, что ты несешь? "Недогружает проц" - это не плюс, это кривая работа виртуализации, когда игра не может использовать ресурсы твоего железа на полную. Игра лагает на лицензии а в гипервизоре это вообще кошмар. Monster Hunter Wilds на релизе и так страдала от плохой оптимизации. Запуск через гипервизор добавляет системные задержки (input lag) и отъедает еще больше ресурсов CPU на обслуживание виртуальной прослойки. Да и не все станут рисковать своим ПК
А кто-то вообще играет во взломы с помощью гипершизора?
Играет. И чем больше будет взломанный список, тем больше будет желающих. Если RE Requiem взломают, то способ ещё сильнее распространение получит - половина местных хейтеров мгновенно переобуется и полезет в БИОС)
щяс прохожу якудзу 3 часть новую( не разу вылетов не было), в вк много народу в мафию и ассаина ( с самураями) играют
ну чё соснули - говорил же мх вилдс будет скоро и резик 9 будет
Все уважающие себя геймеры, которые не замечены были за игрой в танки, не будут играть в игры взломанными богохульным гипервизором. Вам объявлена анафема.
