ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.7 470 оценок

KiriGiri сообщила об успешном обходе защиты Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

KiriGiri обошла супер защиту Denuvo в игре Monster Hunter Wilds при помощи гипервизора (Beta 1.0). Игра оставалась не взломанной ровно один год.

Взлом уже поддерживает процессоры AMD и Intel.

На краю света лежат таинственные Запретные земли, где разворачивается история Monster Hunter Wilds. Мальчик Ната, спасшийся от неведомого чудовища, приводит Гильдию охотников к идее экспедиции в неизведанные края.

Этот мир живёт по суровым законам стихии: Засуха, Ненастье и Изобилие сменяют друг друга, меняя облик земель за считанные дни. Выживают здесь лишь самые приспособленные монстры и самые умелые охотники.

Героям предстоит не только сражаться, но и учиться понимать природу, подстраиваться под её ритм и использовать окружение в бою. Каждая охота — это испытание силы, смекалки и знания повадок чудовищ. Игроку предстоит раскрывать тайны древнего мира, добывать трофеи и создавать из них мощное оружие и доспехи.

10
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
agula98

Резиденту завтра приготовится

7
Red Salamandra

Если бы была демо версия с актуальной дерьмувой на борту, то её бы ломанули в день выхода игры. Это в теории.

1
jax baron Red Salamandra

фига - кампокмы у же довно демки отдельно делают - чтоб с игрой одинаковых билодов не было

vertehwost

У неё и так с оптимизацией проблемы , нагрузка на системник и фепесы падают, через гипервизор только если себя и комп не жалко

5
jax baron

нет гипервизер не нагружает, а бывает даже у многих на оборот не догружает проц.

тесты же идут

Олег Шандер jax baron

Дружище, ты хоть понимаешь, что ты несешь? "Недогружает проц" - это не плюс, это кривая работа виртуализации, когда игра не может использовать ресурсы твоего железа на полную. Игра лагает на лицензии а в гипервизоре это вообще кошмар. Monster Hunter Wilds на релизе и так страдала от плохой оптимизации. Запуск через гипервизор добавляет системные задержки (input lag) и отъедает еще больше ресурсов CPU на обслуживание виртуальной прослойки. Да и не все станут рисковать своим ПК

1
J a r v i s

А кто-то вообще играет во взломы с помощью гипершизора?

3
AceTheKing

Играет. И чем больше будет взломанный список, тем больше будет желающих. Если RE Requiem взломают, то способ ещё сильнее распространение получит - половина местных хейтеров мгновенно переобуется и полезет в БИОС)

3
jax baron

щяс прохожу якудзу 3 часть новую( не разу вылетов не было), в вк много народу в мафию и ассаина ( с самураями) играют

3
jax baron

ну чё соснули - говорил же мх вилдс будет скоро и резик 9 будет

3
Александр Гоголев

Все уважающие себя геймеры, которые не замечены были за игрой в танки, не будут играть в игры взломанными богохульным гипервизором. Вам объявлена анафема.

1
Пользователь ВКонтакте

Гипер хрень // Андрей Иванович

1
theatre off tragedy

кири гири

русский чтоли кирилл