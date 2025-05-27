Количество игроков Monster Hunter Wilds в Steam значительно сократилось и теперь сравнимо с показателями World

Monster Hunter Wilds стартовала в Steam с невероятным успехом — более 1,3 миллиона одновременных игроков сделали запуск не только самым мощным в истории Capcom, но и одним из лучших в истории всей платформы. Однако триумф оказался недолгим: спустя почти три месяца игра теряет аудиторию пугающими темпами.

Согласно данным SteamDB, за последние сутки пиковое количество пользователей в Monster Hunter Wilds составило лишь 31 889 человек. Это колоссальное падение по сравнению с рекордом в 1 384 608 игроков на момент релиза. И что особенно показательно — нынешние показатели стали сопоставимы с активностью в Monster Hunter: World, вышедшей ещё в 2018 году. Последняя сейчас собирает около 24 тысяч игроков в пиковые часы.

Более того, если сравнивать обе игры в аналогичный период после релиза, становится заметно, что Wilds теряет аудиторию значительно быстрее, чем World. Спустя три месяца после запуска у World было около 45–55 тысяч активных игроков — падение ощутимое, но не столь драматичное, как у новинки.

Следует учитывать, что эти цифры не отражают консольную аудиторию на PS5 и Xbox Series X|S, однако стоит напомнить: более половины стартовых продаж Wilds пришлись на ПК. Следовательно, падение на Steam — важный индикатор общего интереса к проекту.

Обновления вроде Title Update 1 с Мидзуцунэ лишь временно оживили онлайн, но эффект длился считанные дни. Это может свидетельствовать о нехватке качественного контента, способного удерживать игроков.

Причины падения очевидны: только 63 % отзывов на Steam положительные, а за последние 30 дней — и вовсе около 50 %. Пользователи жалуются на слабую оптимизацию на ПК, излишнюю простоту боёв, бедность контента и технические огрехи.

Пока ещё рано ставить крест на Wilds — Capcom только начала цикл поддержки, и у разработчиков есть шанс изменить ситуацию. Но для этого потребуется не просто латать дыры, а предложить игрокам действительно весомые причины вернуться в игру.