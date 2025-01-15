Команда разработчиков Monster Hunter Wilds рассказала о новшествах в системе приготовления пищи в предстоящей игре

Monster Hunter Wilds — новая часть популярной серии от Capcom, которая выйдет в феврале 2025 года на Xbox Series X, PlayStation 5 и PC. Игра объединяет элементы из Monster Hunter World и Monster Hunter Rise, улучшая и перерабатывая знакомые механики. Одним из заметных нововведений является система лагерей, которая позволяет игрокам готовить разнообразные блюда прямо на карте охоты. В отличие от предыдущих игр, где для этого требовалось возвращаться на базу теперь в полевых условиях можно готовить не только куски мяса, но и более сложные блюда с овощами и рыбой.

Эти блюда дают важные и разнообразные баффы, помогая выжить в сложных условиях. Capcom также уделила внимание визуальной привлекательности пищи, используя различные приемы освещения и мелкие детали, чтобы сделать приготовление еды более аппетитным. В результате, это небольшое изменение значительно влияет на геймплей, делая его более динамичным и удобным.

Запуск игры состоится 28 февраля 2025 года, а перед этим будет проведено второе открытое бета-тестирование. Monster Hunter Wilds обещает стать одним из самых амбициозных проектов серии, предлагая игрокам увлекательные охоты и уникальные механики.