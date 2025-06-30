Лагиакрус возвращается, новые охотники-помощники и десятки улучшений - стало доступно второе обновление MH Wilds

Capcom выпустила второе масштабное титульное обновление для Monster Hunter Wilds, и оно уже доступно для загрузки. Патч приносит долгожданное возвращение Лагиакруса, новое снаряжение и массу геймплейных доработок, о которых стоит знать каждому охотнику.

Главная звезда обновления — Лагиакрус, легендарный морской хищник, наконец, врывается в Wilds. Вместе с ним приходит Серегиос, а также долгожданная функция многослойного оружия, позволяющая настраивать внешний вид без потери характеристик. Изменения затронули и поведение монстров — теперь в стаях могут появляться Закалённые особи, повышая сложность и интерес охоты.

Наборы брони β-класса теперь можно разблокировать в меню многослойных доспехов, если у вас уже открыты версии α. Также расширена система охотников-помощников: присоединяются новые герои — Мина (меч и щит) и Фабиус (копьё), последний доступен лишь во время сезонного события. В меню поручений теперь можно указать, кто из помощников будет реагировать на SOS-сигнал.

Среди удобных нововведений — дополнительные ящики для предметов в лагерях и на Великой Площади, возможность установки походных ящиков в полевых лагерях, а также выбор проводника (Альма или Эрик) после квеста на Лагиакруса. На складе припасов теперь работает обмен сезонных товаров, а система временных заказов пополнилась заданиями на рыбалку и поимку редкой фауны.

Обновление улучшило и интерфейс кузнеца: теперь есть автоматический выбор Сфер Доспехов и материалов для Артианского оружия. Новое задание от Фердинанда подарит редкий кулон, а в меню Наты появилась кнопка «Взять всё».

Также были переработаны погодные условия — ненастье больше не мешает сбору материалов, а временные лагеря сложнее обнаружить монстрам. Добавлены новые испытания с уникальными ранами и ускорено восстановление от кровотечения в приседе.

Серьёзные правки баланса затронули почти все типы оружия, а охотники-помощники теперь бьют сильнее, если у игрока ранг 100+.