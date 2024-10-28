Лобби Monster Hunter Wilds будут поддерживать до 100 игроков; открытая бета PS Plus уже доступна для предзагрузки

Эксклюзивная открытая бета-версия Monster Hunter Wilds PS Plus уже доступна для предварительной загрузки, а прилагаемое цифровое руководство предоставило некоторую новую информацию о многопользовательских функциях игры.

Согласно недавно выпущенному онлайн-руководству для скорого начала открытой бета-версии, лобби последней игры в серии от CAPCOM будут вмещать до 100 игроков, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Это, безусловно, огромное улучшение по сравнению с предыдущими играми серии, которое, несомненно, сделает онлайн-опыт игры лучше, чем когда-либо прежде.

Цифровое руководство по открытой бета-версии Monster Hunter Wilds также содержит множество дополнительной информации о некоторых функциях, которые охотники смогут опробовать на этой неделе, таких как кроссплатформенная игра и Link Parties, а также обзор некоторых основ серии.

В то время как подписчики PS Plus смогут опробовать открытую бета-версию через несколько часов, игроки ПК и Xbox смогут присоединиться к веселью позже на этой неделе, когда открытая бета-версия Monster Hunter Wilds откроется для всех. Бета-версия позволит игрокам опробовать первые несколько минут полной игры и принять участие в многопользовательском охотничьем задании, где им придется победить Альфа Дошагуму.

Monster Hunter Wilds выходит 28 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.