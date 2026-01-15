Моддер нашел причину низкой производительности Monster Hunter Wilds и почти удвоил FPS: всё дело в проверках наличия DLC

Игра Monster Hunter Wilds стала одним из самых плохо оптимизированных проектов 2025 года, но это может измениться благодаря интересной находке энтузиаста.

Моддер de_Tylmarande обнаружил, что основной причиной проблем с CPU и оперативной памятью являются постоянные проверки наличия у игрока всех DLC. Причем ошибка работает интересным образом: чем больше у игрока купленных DLC, тем меньше игре приходится делать проверок и тем выше производительность игры у пользователя.

По словам моддера, эти проверки серьезно нагружают систему. Их отключение позволило ему почти удвоить производительность игры. В подтверждение своих слов он опубликовал сравнительное видео: без мода минимальный показатель частоты кадров составлял 24 FPS, средний - 30 FPS. С исправлением минимальное значение выросло до 43 FPS, а среднее - до 49 FPS, что соответствует улучшению на 79% и 63% соответственно.

На данный момент моддер не публиковал свое решение в открытом доступе, но сообщил о находке компании Capcom. Если издатель не внедрит это исправление в двух запланированных обновлениях производительности для ПК, энтузиаст планирует выпустить мод для всех игроков.

Подобные проблемы у Capcom уже возникали ранее. Например, Resident Evil Village при выходе страдала от сильных подтормаживаний, причем пиратская версия игры работала плавнее официальной. После того, как это стало известно, студия выпустила патч, устранивший проблему.

Известно, что Monster Hunter Wilds защищена сразу четырьмя защитами: Denuvo, SecureDLC, Enigma и Obsidium. Вероятно, что ситуацию заметно улучшило бы их удаление, но не факт, что издатель пойдет на этот шаг в скором времени.