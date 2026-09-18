Monster Hunter Wild на Switch 2 будет работать в разрешении до 1260p

В последнее время компания Capcom активно делится информацией о Monster Hunter Wilds. Японский издатель готовится к выпуску дополнения Ascendance в 2027 году, а также к выходу версии для Switch 2, запланированному на 4 декабря.

Стали известны технические подробности этого порта для консоли Nintendo. При работе в стационарном режиме (в док-станции) Monster Hunter Wilds предложит два различных режима. Один из них будет ориентирован на качество изображения (разрешение 2240 x 1260 при 30 кадрах в секунду), а другой — на производительность (разрешение 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду). При выборе второго варианта частота кадров будет более стабильной.

Наконец, в портативном режиме будет доступен единственный вариант отображения: разрешение 1536 x 864 пикселя при 30 кадрах в секунду. Трассировка лучей не будет поддерживаться ни в одном из этих режимов.