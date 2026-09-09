Monster Hunter Wilds: Ascendance - Boost Bracer превращает копьё-пушку в грозную силу

Capcom продолжает серию ежедневных трейлеров, посвящённых оружию в Monster Hunter Wilds: Ascendance. На этот раз разработчики показали, как наруч Boost Bracer влияет на игровой процесс за копьё-пушку (Gunlance) — и результат впечатляет. В видеоролике наглядно показан обновлённый набор движений копья-пушки с наручем Boost Bracer.

Ранее мы уже видели, как наруч улучшает парные клинки, позволяя охотнику оставаться неуловимым для монстров, и меч с щитом, превращая бой в танец между атакой и защитой. Теперь настал черёд копья-пушки — оружия, которое сочетает мощные тычки и взрывные выстрелы.

С Boost Bracer охотники получают:

Удлинённые комбо — теперь можно точно растягивать последовательности атак, не выбиваясь из ритма даже во время затяжных схваток.

— теперь можно точно растягивать последовательности атак, не выбиваясь из ритма даже во время затяжных схваток. Увеличенный урон заряженных ударов — за счёт возросшего количества попаданий каждая заряженная атака наносит значительно больше повреждений.

По словам разработчиков, Boost Bracer органично вписывается в существующий набор движений копья-пушки, делая его ещё более смертоносным. В то же время аксессуар оставляет пространство для креативности: охотники смогут экспериментировать с новыми тактиками и находить нестандартные подходы к каждому монстру.

Monster Hunter Wilds: Ascendance выйдет в 2027 году для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.