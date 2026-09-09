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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 483 оценки

Monster Hunter Wilds: Ascendance - Boost Bracer превращает копьё-пушку в грозную силу

KoRnEr KoRnEr

Capcom продолжает серию ежедневных трейлеров, посвящённых оружию в Monster Hunter Wilds: Ascendance. На этот раз разработчики показали, как наруч Boost Bracer влияет на игровой процесс за копьё-пушку (Gunlance) — и результат впечатляет. В видеоролике наглядно показан обновлённый набор движений копья-пушки с наручем Boost Bracer.

Monster Hunter Wilds: Ascendance получила трейлер с новыми приёмами меча и щита и возвращением покрытий

Ранее мы уже видели, как наруч улучшает парные клинки, позволяя охотнику оставаться неуловимым для монстров, и меч с щитом, превращая бой в танец между атакой и защитой. Теперь настал черёд копья-пушки — оружия, которое сочетает мощные тычки и взрывные выстрелы.

Monster Hunter Wilds: Ascendance - парные клинки становятся ещё смертоноснее с новым наручем Boost Bracer

С Boost Bracer охотники получают:

  • Удлинённые комбо — теперь можно точно растягивать последовательности атак, не выбиваясь из ритма даже во время затяжных схваток.
  • Увеличенный урон заряженных ударов — за счёт возросшего количества попаданий каждая заряженная атака наносит значительно больше повреждений.

По словам разработчиков, Boost Bracer органично вписывается в существующий набор движений копья-пушки, делая его ещё более смертоносным. В то же время аксессуар оставляет пространство для креативности: охотники смогут экспериментировать с новыми тактиками и находить нестандартные подходы к каждому монстру.

Monster Hunter Wilds выйдет на Switch 2 в начале декабря - игра получит кроссплей и все бесплатные обновления

Monster Hunter Wilds: Ascendance выйдет в 2027 году для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.

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