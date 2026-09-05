Monster Hunter Wilds: Ascendance - парные клинки становятся ещё смертоноснее с новым наручем Boost Bracer

Парные клинки всегда были символом агрессивного стиля игры в Monster Hunter. Шквал быстрых ударов, молниеносные уклонения и постоянное давление на врага — это оружие для тех, кто любит танцевать вокруг монстра, нанося удары по слабым точкам и не давая противнику опомниться.

В Monster Hunter Wilds: Ascendance этот стиль получает мощное усиление благодаря новому аксессуару — Boost Bracer. Разработчики позиционируют его как игру в пределах игры: наруч не просто даёт бонус к характеристикам, а радикально меняет набор движений, позволяя продлевать комбинации и вкладывать в атаки дополнительную энергию.

По сути, наруч превращает и без того высокий урон парных клинков в настоящий шквал, который можно увеличивать чуть ли не до бесконечности. Теперь каждая комбинация становится длиннее, атаки мощнее, а ловкость охотника достигает пиковых значений. Визуально это выглядит впечатляюще — и, как шутят разработчики, «выглядеть круто» тоже часть геймплея.

Особенно актуален этот билд для охоты на нового Древнего Дракона, которого разработчики дразнили в недавних трейлерах. Похоже, парные клинки с Boost Bracer могут стать одним из ключевых контр-пиков против этого босса.

Monster Hunter Wilds: Ascendance выйдет в 2027 году для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Разработчики обещают перед релизом серию трейлеров, посвящённых другим типам оружия, так что фанатам стоит следить за новостями.