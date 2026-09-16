Monster Hunter Wilds: Ascendance показала Теостру - Capcom изменит систему изменения внешности персонажей

На презентации TGS 2026 компания Capcom представила расширенную версию нового трейлера Monster Hunter Wilds: Ascendance. Главным героем ролика стал Теостра — знакомый поклонникам серии Старший дракон, который вернётся в масштабном дополнении. Помимо него, разработчики рассказали о Лао-Шан-Лунге, новой базе и нескольких изменениях, которые затронут не только дополнение, но и основную Monster Hunter Wilds.

Теостра традиционно связан с огнём и взрывами, поэтому его появление обещает стать одним из наиболее зрелищных испытаний для охотников. Сразиться с ним игроки смогут после выхода Monster Hunter Wilds: Ascendance, который запланирован на 2027 год для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Продюсер Рёзо Цудзимото и режиссёр Такуро Хираока также представили Boost Bracer — новую систему, которая ускоряет выполнение некоторых действий и должна сделать процесс охоты динамичнее. Кроме того, разработчики подготовили ряд улучшений для самой Monster Hunter Wilds.

В частности, охотники смогут быстрее переключаться между оружием без необходимости использовать Сейкрет. Сменить экипировку теперь можно будет и за пределами палатки — для этого достаточно воспользоваться ящиком с предметами. Улучшится и отображение состояния монстров: игра позволит подробнее отслеживать прочность их шкуры.

Все эти изменения появятся не только у владельцев Ascendance. Capcom намерена включить их в базовую Monster Hunter Wilds, поэтому дополнение одновременно станет поводом для возвращения в игру и для уже знакомых с ней игроков.

Отдельное изменение касается системы редактирования персонажей. С выходом версии 2, которая будет выпущена одновременно с Monster Hunter Wilds: Ascendance в 2027 году, внешний вид охотника и Палико можно будет менять неограниченное количество раз совершенно бесплатно. Ваучеры для этого больше не понадобятся.

При этом Capcom прекращает продажу и выдачу новых ваучеров на всех платформах с 3 декабря 2026 года. Чтобы игроки могли пользоваться нынешней системой до выхода обновления, компания бесплатно добавит по 10 ваучеров для редактирования персонажа и Палико. На Nintendo Switch 2, где Monster Hunter Wilds выйдет 4 декабря, эти предметы уже будут доступны в стартовом наборе.

Игроки, которые ранее покупали платные наборы ваучеров, также получат специальный подарок — два кулона: Небесный Хого и Бельзебоа. Их выдадут автоматически после установки обновления 3 декабря.

Сама Monster Hunter Wilds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет 4 декабря 2026 года, а Monster Hunter Wilds: Ascendance появится на всех четырёх заявленных платформах в 2027 году. Таким образом, Capcom готовит не просто крупное дополнение с новыми монстрами, но и заметно перерабатывает несколько базовых систем игры, причём часть этих изменений достанется всем игрокам бесплатно.