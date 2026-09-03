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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 482 оценки

Monster Hunter Wilds: Ascendance получила полноценный трейлер - масштабное дополнение выйдет в 2027 году

butcher69 butcher69

Capcom представила первый полноценный трейлер крупного дополнения Ascendance для Monster Hunter Wilds. Разработчики пока не раскрывают все подробности расширения, однако уже показанные события намекают на серьёзные перемены в Запретных землях.

Согласно описанию трейлера, всё начинается с внезапного нападения гигантского дракона. Его появление становится предвестником масштабных изменений, которые затронут не только наземные территории, но и небо. Участникам экспедиции вновь предстоит столкнуться с опасностями, способными изменить привычный порядок в регионе.

Одной из центральных тем Ascendance станут Древние драконы. В дополнении появятся как уже знакомые игрокам представители этого класса монстров, так и совершенно новые существа. При этом разработчики обещают ещё одну угрозу, которая будет преследовать охотников непосредственно на земле.

Таким образом, Ascendance должно заметно расширить противостояние с монстрами и предложить игрокам новые испытания после завершения основной игры. Уже первый трейлер показывает, что Capcom делает ставку на более масштабные события и появление противников, способных серьёзно изменить исследование Запретных земель.

Monster Hunter Wilds сейчас доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Версия для Switch 2 также находится в разработке. Крупное дополнение Ascendance выйдет в 2027 году.

Мероприятия 12 Трейлеры 47
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