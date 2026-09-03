Monster Hunter Wilds: Ascendance получила полноценный трейлер - масштабное дополнение выйдет в 2027 году

Capcom представила первый полноценный трейлер крупного дополнения Ascendance для Monster Hunter Wilds. Разработчики пока не раскрывают все подробности расширения, однако уже показанные события намекают на серьёзные перемены в Запретных землях.

Согласно описанию трейлера, всё начинается с внезапного нападения гигантского дракона. Его появление становится предвестником масштабных изменений, которые затронут не только наземные территории, но и небо. Участникам экспедиции вновь предстоит столкнуться с опасностями, способными изменить привычный порядок в регионе.

Одной из центральных тем Ascendance станут Древние драконы. В дополнении появятся как уже знакомые игрокам представители этого класса монстров, так и совершенно новые существа. При этом разработчики обещают ещё одну угрозу, которая будет преследовать охотников непосредственно на земле.

Таким образом, Ascendance должно заметно расширить противостояние с монстрами и предложить игрокам новые испытания после завершения основной игры. Уже первый трейлер показывает, что Capcom делает ставку на более масштабные события и появление противников, способных серьёзно изменить исследование Запретных земель.

Monster Hunter Wilds сейчас доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Версия для Switch 2 также находится в разработке. Крупное дополнение Ascendance выйдет в 2027 году.