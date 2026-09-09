Monster Hunter Wilds: Ascendance получила трейлер с новыми приёмами меча и щита и возвращением покрытий

Capcom продолжает показывать возможности нового Boost Driver в Monster Hunter Wilds: Ascendance. На этот раз разработчики продемонстрировали его работу с мечом и щитом, который получит новые усиленные атаки и неожиданное возвращение знакомой по прошлым играм механики масел.

Boost Driver позволяет охотнику быстро перемещаться к монстру и переходить в спиральную атаку «Падающий удар». Кроме того, базовые комбинации меча и щита теперь можно завершать дополнительными ударами, а особенно заметные изменения получил «Усиленный идеальный рывок». Судя по трейлеру, усиленная версия этой атаки наносит значительно больше урона.

Другим важным нововведением станет система Bladecoating Slash. Она позволяет наносить на клинок специальные покрытия, каждое из которых даёт определённый эффект. В показанном примере оружие покрывается зелёным составом, после чего успешные удары восстанавливают здоровье охотника.

Меч и щит — уже седьмое оружие, для которого Capcom показала возможности Boost Bracer. Ранее разработчики демонстрировали его применение с луком, большим мечом, заряженным клинком, двойными клинками, молотом и лёгким лукострелом.

Monster Hunter Wilds: Ascendance выйдет в 2027 году. Дополнительные подробности Capcom должна раскрыть на следующем мероприятии Capcom Spotlight, где также может появиться дата релиза дополнения.