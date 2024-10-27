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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 59 оценок

Monster Hunter Wilds будет доступной игрой для новичков благодаря новым функциям

butcher69
Новости

Monster Hunter Wilds обещает стать более доступной для новичков благодаря новым функциям, упрощающим геймплей. Продюсер Редзо Цудзимото в интервью GamerBraves рассказал, что в игре появятся настраиваемые обучающие уроки, которые позволят игрокам выбирать, сколько информации они хотят получать. Это поможет новичкам лучше освоиться, в то время как опытные охотники смогут отключить уроки для комфортного старта.

Ещё одно нововведение — помощница Алма, которая на основе ответов игрока подберет оружие под его стиль игры. Эта функция уже была доступна на gamescom и, вероятно, будет включена в открытую бету.

Не забыли и о более опытных игроках: в игре добавлена возможность переключения между двумя типами оружия для повышения гибкости геймплея. Также любимые палико теперь могут «говорить» подсказками, или же игроки смогут вернуть им классические «мяу».

Улучшения коснулись и передвижения. С новым маунтом с продвинутым ИИ можно будет добраться до цели простым нажатием одной кнопки.

Monster Hunter: Wilds получит открытую бету на следующей неделе на ПК и консолях

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а с 31 октября по 3 ноября все желающие смогут опробовать игру бесплатно.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
yrroodd

Hammer main'у не нужен второй тип оружия,ему нужен просто еще 1 молот ЧТОБЫ БИТЬ РОЖИ

2
SnobbishGhost

новым игрокам поможет только желание и интерес, никакие обучения мх не нужны, игра для хардкорщиков и с высоким порогом вхождения. Пытаться сделать мх под всех только делать хуже серии и ее настоящим фанатам. Хорошо что всю эту не нужную шляпу пожно отключить.

0
Wolfenstein

выглядит как полная шляпа

-2
Universe of Knowledge

Как и вся серия

-2
SnobbishGhost Universe of Knowledge

вы оба выглядите как 2 шляпы

1
TX ZX

Ох как же на нее плевать, показали бы уже новый резидент :)

-2
Legioner999

лучше бы ужасный геймплей исправили. столько игр в серии, а всё одно и тоже, dark souls с плохими перекатами. большинство монстров одинаковые, только скины разные, 99% монстров себя по одному шаблону ведут и считывают нажатия кнопок игрока, примагничиваются атаками, некоторые их атаки вообще не сопровождаются анимацией, вот он рычит, а через мгновение ока уже нанёс удар персонажу, никакой промежуточной анимации, может стоять и атаковать в 2 кадра, может оглушить, потом сбить с ног, потом обездвижить ветром и всё, смерть, а бои длятся по 10-30 минут и в любой момент это может произойти. персонаж не бьет куда его направляют даже следующей атакой, впритык может промахнуться и перемещение занимает слишком много времени для игры с жанром экшен. обучения по боевке и так толком нет, никто даже из задротов не скажет вам как играть эффективно кроме токсичных "гит гуд" и "скилл ишью", а сами они слишком зависимы от топового снаряжения с последнего монстра. все билды скатываются к одному и тому же шаблону, множество сетов, но большая часть из них бесполезная косметика, а всё что нужно большинству игроков это одни и те же навыки вроде критического взгляда, крит урона, поиск уязвимостей, подстрекатель, усиление атаки и еще штуки 3. после смерти у игрока забирают бафы, делая еще уязвимее и не позволяя эти бафы вернуть, что полный бред, так как если игрок с бафами умер, то без бафов и смысла нет продолжать, еще и награда уменьшается. баланса оружия нет, в топе находятся все огромные мечи (потому что разрабы компенсируют видимо) и тяжелая пушка (и то расскрывает себя только в конце игры начиная с зиногра, но задроты все равно ноют, какая это имба), остальные по эффективности отстают на 20-100%, особенно копейщики (ну ладно у них типа защита хорошая, хотя если щит пробьют то его убирание может закончиться смертью и мобильность отстой) и молоты, у которых даже защиты нет. вообще молоты самое слабое оружие, ни урона, ни защиты, ни мобильности, ни скорости атаки, так еще и бить нужно в голову иначе единственный его плюс в виде большого показателя оглушения ничего не будет значить, а головой монстры вертят часто.

если уж и собираетесь играть в эту пародию на экшн игру, то делайте это в коопе, с друзьями или незнакомцами, по крайне мере это будет веселее и не так душно

-2
-zotik-

В коопе дольше бить чем в соло если что. Это повезет если в коопе булет хотя бы один человек который умеет играт и знает билдостроение тогда да мб и побыстрее. Ближе, а так чем больше народу тем больше хп у монстра. Ну про косметику, помимо косметики в сетах и оружиях у них как бы характеристики есть гений и бесполезного там ничего нет кроме твоего скилла как я понял из комента ты либо не играл либо играл мало в серию.

1
SnobbishGhost

шикарнейший геймплей

1
Vinzed

200 часов наиграно соло в райз без гайдов, никакого дискомфорта не испытал. Ты написал противоречивые вещи. Жалуешься на станы, а потом пишешь что все скилы вбахал в урон а все остальное хлам. Ваншот атаки боссов легко запоминаются по анимациям и как видишь эту анимацию просто убегаешь. Скорее всего, ты просто пока играл, придумал себе другую игру мечты и разочаровался

0