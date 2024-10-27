Monster Hunter Wilds будет доступной игрой для новичков благодаря новым функциям

Monster Hunter Wilds обещает стать более доступной для новичков благодаря новым функциям, упрощающим геймплей. Продюсер Редзо Цудзимото в интервью GamerBraves рассказал, что в игре появятся настраиваемые обучающие уроки, которые позволят игрокам выбирать, сколько информации они хотят получать. Это поможет новичкам лучше освоиться, в то время как опытные охотники смогут отключить уроки для комфортного старта.
Ещё одно нововведение — помощница Алма, которая на основе ответов игрока подберет оружие под его стиль игры. Эта функция уже была доступна на gamescom и, вероятно, будет включена в открытую бету.
Не забыли и о более опытных игроках: в игре добавлена возможность переключения между двумя типами оружия для повышения гибкости геймплея. Также любимые палико теперь могут «говорить» подсказками, или же игроки смогут вернуть им классические «мяу».
Улучшения коснулись и передвижения. С новым маунтом с продвинутым ИИ можно будет добраться до цели простым нажатием одной кнопки.
Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а с 31 октября по 3 ноября все желающие смогут опробовать игру бесплатно.
Hammer main'у не нужен второй тип оружия,ему нужен просто еще 1 молот ЧТОБЫ БИТЬ РОЖИ
новым игрокам поможет только желание и интерес, никакие обучения мх не нужны, игра для хардкорщиков и с высоким порогом вхождения. Пытаться сделать мх под всех только делать хуже серии и ее настоящим фанатам. Хорошо что всю эту не нужную шляпу пожно отключить.
выглядит как полная шляпа
Как и вся серия
вы оба выглядите как 2 шляпы
Ох как же на нее плевать, показали бы уже новый резидент :)
лучше бы ужасный геймплей исправили. столько игр в серии, а всё одно и тоже, dark souls с плохими перекатами. большинство монстров одинаковые, только скины разные, 99% монстров себя по одному шаблону ведут и считывают нажатия кнопок игрока, примагничиваются атаками, некоторые их атаки вообще не сопровождаются анимацией, вот он рычит, а через мгновение ока уже нанёс удар персонажу, никакой промежуточной анимации, может стоять и атаковать в 2 кадра, может оглушить, потом сбить с ног, потом обездвижить ветром и всё, смерть, а бои длятся по 10-30 минут и в любой момент это может произойти. персонаж не бьет куда его направляют даже следующей атакой, впритык может промахнуться и перемещение занимает слишком много времени для игры с жанром экшен. обучения по боевке и так толком нет, никто даже из задротов не скажет вам как играть эффективно кроме токсичных "гит гуд" и "скилл ишью", а сами они слишком зависимы от топового снаряжения с последнего монстра. все билды скатываются к одному и тому же шаблону, множество сетов, но большая часть из них бесполезная косметика, а всё что нужно большинству игроков это одни и те же навыки вроде критического взгляда, крит урона, поиск уязвимостей, подстрекатель, усиление атаки и еще штуки 3. после смерти у игрока забирают бафы, делая еще уязвимее и не позволяя эти бафы вернуть, что полный бред, так как если игрок с бафами умер, то без бафов и смысла нет продолжать, еще и награда уменьшается. баланса оружия нет, в топе находятся все огромные мечи (потому что разрабы компенсируют видимо) и тяжелая пушка (и то расскрывает себя только в конце игры начиная с зиногра, но задроты все равно ноют, какая это имба), остальные по эффективности отстают на 20-100%, особенно копейщики (ну ладно у них типа защита хорошая, хотя если щит пробьют то его убирание может закончиться смертью и мобильность отстой) и молоты, у которых даже защиты нет. вообще молоты самое слабое оружие, ни урона, ни защиты, ни мобильности, ни скорости атаки, так еще и бить нужно в голову иначе единственный его плюс в виде большого показателя оглушения ничего не будет значить, а головой монстры вертят часто.
если уж и собираетесь играть в эту пародию на экшн игру, то делайте это в коопе, с друзьями или незнакомцами, по крайне мере это будет веселее и не так душно
В коопе дольше бить чем в соло если что. Это повезет если в коопе булет хотя бы один человек который умеет играт и знает билдостроение тогда да мб и побыстрее. Ближе, а так чем больше народу тем больше хп у монстра. Ну про косметику, помимо косметики в сетах и оружиях у них как бы характеристики есть гений и бесполезного там ничего нет кроме твоего скилла как я понял из комента ты либо не играл либо играл мало в серию.
шикарнейший геймплей
200 часов наиграно соло в райз без гайдов, никакого дискомфорта не испытал. Ты написал противоречивые вещи. Жалуешься на станы, а потом пишешь что все скилы вбахал в урон а все остальное хлам. Ваншот атаки боссов легко запоминаются по анимациям и как видишь эту анимацию просто убегаешь. Скорее всего, ты просто пока играл, придумал себе другую игру мечты и разочаровался