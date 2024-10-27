Monster Hunter Wilds будет доступной игрой для новичков благодаря новым функциям

Monster Hunter Wilds обещает стать более доступной для новичков благодаря новым функциям, упрощающим геймплей. Продюсер Редзо Цудзимото в интервью GamerBraves рассказал, что в игре появятся настраиваемые обучающие уроки, которые позволят игрокам выбирать, сколько информации они хотят получать. Это поможет новичкам лучше освоиться, в то время как опытные охотники смогут отключить уроки для комфортного старта.

Ещё одно нововведение — помощница Алма, которая на основе ответов игрока подберет оружие под его стиль игры. Эта функция уже была доступна на gamescom и, вероятно, будет включена в открытую бету.

Не забыли и о более опытных игроках: в игре добавлена возможность переключения между двумя типами оружия для повышения гибкости геймплея. Также любимые палико теперь могут «говорить» подсказками, или же игроки смогут вернуть им классические «мяу».

Улучшения коснулись и передвижения. С новым маунтом с продвинутым ИИ можно будет добраться до цели простым нажатием одной кнопки.

Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а с 31 октября по 3 ноября все желающие смогут опробовать игру бесплатно.