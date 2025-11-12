ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 451 оценка

Monster Hunter Wilds готовится к схватке с Гогмазиосом - Capcom раскрыла дату выхода четвёртого крупного обновления

butcher69

Компания Capcom объявила о скором выходе четвёртого бесплатного обновления для Monster Hunter Wilds, которое станет доступно 16 декабря. Главным событием патча станет появление нового чудовищного противника — Гогмазиоса, гигантского дракона, покрытого липким маслом, известного своим разрушительным арсеналом атак.

Помимо нового монстра, апдейт добавит контент для игроков, завершивших основную кампанию, улучшит баланс оружия и предложит сезонное событие под названием «Фестиваль Согласия». Разработчики также пообещали разнообразные технические и визуальные доработки, усиливающие общее впечатление от охоты.

Все подробности Capcom представит во время специального эфира Monster Hunter Showcase в начале декабря, где также поделится свежими новостями о Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Игра Monster Hunter Wilds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

SnobbishGhost

Нет ни одного стандартного дракона, а они сразу гогму решили добавить, Ройзо походу перепил там совсем. Давайте сразу фату и Платона. Капком уберите фокус мод и монстров по шустрые сделайте.