Monster Hunter Wilds готовится к схватке с Гогмазиосом - Capcom раскрыла дату выхода четвёртого крупного обновления

Компания Capcom объявила о скором выходе четвёртого бесплатного обновления для Monster Hunter Wilds, которое станет доступно 16 декабря. Главным событием патча станет появление нового чудовищного противника — Гогмазиоса, гигантского дракона, покрытого липким маслом, известного своим разрушительным арсеналом атак.

Помимо нового монстра, апдейт добавит контент для игроков, завершивших основную кампанию, улучшит баланс оружия и предложит сезонное событие под названием «Фестиваль Согласия». Разработчики также пообещали разнообразные технические и визуальные доработки, усиливающие общее впечатление от охоты.

Все подробности Capcom представит во время специального эфира Monster Hunter Showcase в начале декабря, где также поделится свежими новостями о Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Игра Monster Hunter Wilds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.