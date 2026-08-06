Monster Hunter Wilds готовится побить главный рекорд серии - Capcom делает ставку на расширение и версию для Switch 2

Capcom не собирается останавливаться на успехе Monster Hunter Wilds и рассчитывает вывести игру на первое место среди самых продаваемых проектов компании. Издатель заявил, что в долгосрочной перспективе хочет превзойти результат Monster Hunter: World, который остаётся крупнейшим коммерческим успехом серии с показателем в 22,1 миллиона проданных копий.

Несмотря на мощный старт, Monster Hunter Wilds столкнулась с критикой игроков из-за технического состояния, особенно на ПК. Однако Capcom считает, что исправления производительности уже начали возвращать интерес аудитории. По словам компании, улучшения игры, анонс крупного дополнения Monster Hunter Wilds: Ascendance и новые ценовые предложения должны помочь проекту продолжить рост продаж.

На данный момент Wilds разошлась тиражом более 11,4 миллиона копий — это уже больше половины пути к рекорду Monster Hunter: World. Capcom рассчитывает привлечь новых игроков благодаря снижению цены базовой версии до 39,99 доллара, а также выпуску бесплатной демоверсии, которая позволяет пройти начало игры и перенести прогресс в полную версию.

Дополнительным фактором роста может стать версия для Nintendo Switch 2. Появление игры на новой консоли Nintendo откроет серию для более широкой аудитории и даст Capcom ещё один шанс приблизиться к историческому показателю Monster Hunter: World.

Главной ставкой компании остаётся масштабное дополнение Ascendance, выход которого запланирован на 2027 год. Оно добавит новый регион Skybound Eyrie с парящими островами, новые механики передвижения, обновлённую боевую систему, возвращение уровня сложности Master Rank и знакомых фанатам монстров, включая Кушалу Даору и Лао-Шань Лунга.