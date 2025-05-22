Monster Hunter Wilds и Street Fighter 6 объединяются в ярком кроссовере - старт 28 мая

Capcom представила кроссовер Monster Hunter Wilds и Street Fighter 6, который порадует охотников не только бесплатным контентом, но и платным DLC. Уже с 28 мая игроки смогут примерить облик легендарного Акумы и сражаться с монстрами в стиле уличного бойца.

Главной фишкой обновления станет миссия «Высшая сила», где игроки получат возможность сыграть за самого Акуму. Также будут доступны испытания «Демоническая сила» и «Истинная сила» на Арене. За выполнение всех заданий полагается достойная награда: комплект брони Акумы, снаряжение, косметика для компаньона Фелина Бланка-Чана, охотничий фон профиля, табличка с именем и новая поза.

Самое интересное — механика боя. Надев полный облик Акумы, охотник сможет сражаться голыми руками, используя классические приёмы из Street Fighter: Gou Hadoken, Gou Shoryuken и даже систему Drive Impact. Эти атаки наносят оглушение, комбинируются в серии ударов и напоминают альтернативный стиль боя, почти как новое оружие.

Параллельно с бесплатными заданиями выйдет и платный набор контента. В DLC войдут костюмы Чунь Ли и Кэмми для Альмы, украшения, стикеры, а также особые боевые жесты — Хадокен, Шорюкен и Тацумаки Сенпу-кьяку — с атакующими эффектами.