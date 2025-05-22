Monster Hunter Wilds и Street Fighter 6 объединяются в ярком кроссовере - старт 28 мая

Capcom представила кроссовер Monster Hunter Wilds и Street Fighter 6, который порадует охотников не только бесплатным контентом, но и платным DLC. Уже с 28 мая игроки смогут примерить облик легендарного Акумы и сражаться с монстрами в стиле уличного бойца.
Главной фишкой обновления станет миссия «Высшая сила», где игроки получат возможность сыграть за самого Акуму. Также будут доступны испытания «Демоническая сила» и «Истинная сила» на Арене. За выполнение всех заданий полагается достойная награда: комплект брони Акумы, снаряжение, косметика для компаньона Фелина Бланка-Чана, охотничий фон профиля, табличка с именем и новая поза.
Самое интересное — механика боя. Надев полный облик Акумы, охотник сможет сражаться голыми руками, используя классические приёмы из Street Fighter: Gou Hadoken, Gou Shoryuken и даже систему Drive Impact. Эти атаки наносят оглушение, комбинируются в серии ударов и напоминают альтернативный стиль боя, почти как новое оружие.
Параллельно с бесплатными заданиями выйдет и платный набор контента. В DLC войдут костюмы Чунь Ли и Кэмми для Альмы, украшения, стикеры, а также особые боевые жесты — Хадокен, Шорюкен и Тацумаки Сенпу-кьяку — с атакующими эффектами.
Кринж надеюсь этот мусор не доживёт до конца года сдохнет раньше времени
И куда нас привёл кроссовер со стрит файтером? Снова к Акуме )
В ворлде был кен)
Ну и зачем?(
От 1,3+ млн онлайна до жалких 22 тысячь...
блин я так надеялся что мы будем на акуму охотиться - опять всё в пустую, и смысл тогда в длс?
и все техники старые техники, у него уже давно новые есть.