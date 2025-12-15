Monster Hunter Wilds на ПК станет ещё плавнее: Capcom продемонстрировала прирост производительности

Capcom объявила, что обновление 4 для Monster Hunter Wilds принесёт улучшения производительности на ПК, и опубликовала два видео, демонстрирующих эти изменения на практике. Разработчики сравнили текущую версию игры с обновлением 3 и новой версией, показывая три сражения с боссами.

В первом видео использовалась конфигурация Intel Core i5-10400 и NVIDIA GeForce RTX 2060 Super при 1080p и включённом DLSS Performance Mode. На средних настройках производительность возросла на 20% в первом бою, около 12% во втором и 16% в финальном столкновении. Во втором видео Capcom показала AMD Ryzen 5 5600X с Radeon RX 6600 при 1080p и FSR Performance Mode. Здесь прирост составил 23% в первом бою, 15% во втором и 19% в третьем. Эти показатели демонстрируют реальное улучшение, а не «плацебо-патч».

Обновление 4 выйдет 16 декабря, но на этом работа Capcom над оптимизацией Monster Hunter Wilds не заканчивается. В январе 2026 года выйдет патч только для ПК с новыми настройками графики, улучшенной обработкой шейдеров и более эффективным использованием VRAM, что снизит «зависания» и ускорит загрузку текстур. В феврале 2026-го планируется ещё одно обновление производительности: разработчики добавят уровни качества 3D-моделей для снижения нагрузки на GPU и оптимизируют использование памяти, чтобы игра работала ещё более плавно.

Эти улучшения обещают сделать Monster Hunter Wilds на ПК более стабильной и комфортной, особенно в сложных боях с боссами и масштабных сражениях.