Monster Hunter Wilds на PS5 Pro разочаровала производительностью, плохим качеством изображения и реализацией PSSR

Monster Hunter Wilds выходит на консолях с некоторыми очевидными техническими проблемами, и, похоже, даже на PlayStation 5 Pro производительность и качество изображения игры разочаровывают, вместе с плохой реализацией PSSR.
Французский ресурс GamerSyde недавно опубликовал ранний анализ версии игры для PlayStation 5 Pro, подчеркнув, что игра на премиальном оборудовании Sony по-прежнему заставляет игроков выбирать между различными режимами отображения и что режим разрешения по-прежнему нацелен на 30 кадров в секунду без возможности отключения трассировки лучей для дополнительной производительности, не обеспечивая при этом настоящего опыта 4K, поскольку этот режим использует PSSR для масштабирования собственного разрешения 3072 x 1728p до 4K. Даже с дополнительной чистой мощностью, предлагаемой PlayStation 5 Pro, режим разрешения все еще не может поддерживать стабильные 30 к/с, с частыми падениями, которые, по мнению издания, вызваны неправильным темпом кадров.
Режимы Сбалансированны и Производительность на PlayStation 5 Pro также весьма разочаровывают. Первый нацелен на немного более низкое разрешение, чем режим разрешения, 2496 x 1404p, и снова нет возможности отключить трассировку лучей, из-за чего частота кадров слишком сильно скачет, что приводит к далеко не оптимальному опыту даже на дисплее VRR и неравномерному качеству изображения. С другой стороны, режим производительности умудряется достичь своей цели в 60 к/с, но за счет огромных потерь в плане качества изображения, поскольку PSSR с трудом масштабирует до разрешения 4K должным образом с 1080p, обеспечивая нестабильное качество изображения, особенно в областях с большим количеством растительности, плохим качеством текстур и т. д. Таким образом, определенно похоже, что игре необходимо несколько патчей, чтобы обеспечить солидный опыт на PlayStation 5 Pro.
Capcom как обычно, ленивые разработчики, хер на все забивают и все
Там же только недавно хвалили оптимизацию
Недохвалили
А почему лучи нельзя отключить? это что то типа технологий как в Индиане Джонсе в этой игре? .А то моя старенькая 2060 ,тут от ртх только название.Все таки должен быть выбор.
Этой карты должно хватать для максимальных настроек, если судить по бете.
Хорошо, что на ПК на старте будет лучше.
Не знаю что будет на старте, но бета пк версии была на столько плоха, что породила мем про оригами монстров
Ага, только если у тебя ПК за 2000 долларов:(
Хм, ну на 2080Ti вроде при 4К было нормально, конечно 60 ФПС нет, ну думаю можно через DLSS сделать или на крайний снизить до 2К.
Недавно тестил, вроде все ок, хотя, все же для такой картинки хотелось бы 60 ФПС в нативном 4К.
капком в падлу замарачиваться ради недоразумения от сони, ну кто б подумал.
себя в отражении трофея увидел ?
Даже жаль разрабов. Им приходится подгонять игры под убогие, консольные рамки. Представьте это как пытаться толпой пронести диван в узкий, дверной проём не разбирая его))