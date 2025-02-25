Monster Hunter Wilds на PS5 Pro разочаровала производительностью, плохим качеством изображения и реализацией PSSR

Monster Hunter Wilds выходит на консолях с некоторыми очевидными техническими проблемами, и, похоже, даже на PlayStation 5 Pro производительность и качество изображения игры разочаровывают, вместе с плохой реализацией PSSR.

Французский ресурс GamerSyde недавно опубликовал ранний анализ версии игры для PlayStation 5 Pro, подчеркнув, что игра на премиальном оборудовании Sony по-прежнему заставляет игроков выбирать между различными режимами отображения и что режим разрешения по-прежнему нацелен на 30 кадров в секунду без возможности отключения трассировки лучей для дополнительной производительности, не обеспечивая при этом настоящего опыта 4K, поскольку этот режим использует PSSR для масштабирования собственного разрешения 3072 x 1728p до 4K. Даже с дополнительной чистой мощностью, предлагаемой PlayStation 5 Pro, режим разрешения все еще не может поддерживать стабильные 30 к/с, с частыми падениями, которые, по мнению издания, вызваны неправильным темпом кадров.

Режимы Сбалансированны и Производительность на PlayStation 5 Pro также весьма разочаровывают. Первый нацелен на немного более низкое разрешение, чем режим разрешения, 2496 x 1404p, и снова нет возможности отключить трассировку лучей, из-за чего частота кадров слишком сильно скачет, что приводит к далеко не оптимальному опыту даже на дисплее VRR и неравномерному качеству изображения. С другой стороны, режим производительности умудряется достичь своей цели в 60 к/с, но за счет огромных потерь в плане качества изображения, поскольку PSSR с трудом масштабирует до разрешения 4K должным образом с 1080p, обеспечивая нестабильное качество изображения, особенно в областях с большим количеством растительности, плохим качеством текстур и т. д. Таким образом, определенно похоже, что игре необходимо несколько патчей, чтобы обеспечить солидный опыт на PlayStation 5 Pro.