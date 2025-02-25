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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 110 оценок

Monster Hunter Wilds на PS5 Pro разочаровала производительностью, плохим качеством изображения и реализацией PSSR

monk70
Новости

Monster Hunter Wilds выходит на консолях с некоторыми очевидными техническими проблемами, и, похоже, даже на PlayStation 5 Pro производительность и качество изображения игры разочаровывают, вместе с плохой реализацией PSSR.

Французский ресурс GamerSyde недавно опубликовал ранний анализ версии игры для PlayStation 5 Pro, подчеркнув, что игра на премиальном оборудовании Sony по-прежнему заставляет игроков выбирать между различными режимами отображения и что режим разрешения по-прежнему нацелен на 30 кадров в секунду без возможности отключения трассировки лучей для дополнительной производительности, не обеспечивая при этом настоящего опыта 4K, поскольку этот режим использует PSSR для масштабирования собственного разрешения 3072 x 1728p до 4K. Даже с дополнительной чистой мощностью, предлагаемой PlayStation 5 Pro, режим разрешения все еще не может поддерживать стабильные 30 к/с, с частыми падениями, которые, по мнению издания, вызваны неправильным темпом кадров.

Режимы Сбалансированны и Производительность на PlayStation 5 Pro также весьма разочаровывают. Первый нацелен на немного более низкое разрешение, чем режим разрешения, 2496 x 1404p, и снова нет возможности отключить трассировку лучей, из-за чего частота кадров слишком сильно скачет, что приводит к далеко не оптимальному опыту даже на дисплее VRR и неравномерному качеству изображения. С другой стороны, режим производительности умудряется достичь своей цели в 60 к/с, но за счет огромных потерь в плане качества изображения, поскольку PSSR с трудом масштабирует до разрешения 4K должным образом с 1080p, обеспечивая нестабильное качество изображения, особенно в областях с большим количеством растительности, плохим качеством текстур и т. д. Таким образом, определенно похоже, что игре необходимо несколько патчей, чтобы обеспечить солидный опыт на PlayStation 5 Pro.

3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Capcom как обычно, ленивые разработчики, хер на все забивают и все

4
Unicorling

Там же только недавно хвалили оптимизацию

3
создалель русского репа

Недохвалили

0
Xenoscape

А почему лучи нельзя отключить? это что то типа технологий как в Индиане Джонсе в этой игре? .А то моя старенькая 2060 ,тут от ртх только название.Все таки должен быть выбор.

3
Kenn1y

Этой карты должно хватать для максимальных настроек, если судить по бете.

1
Kenn1y

Хорошо, что на ПК на старте будет лучше.

-2
Vinzed

Не знаю что будет на старте, но бета пк версии была на столько плоха, что породила мем про оригами монстров

4
AndruhaGruz

Ага, только если у тебя ПК за 2000 долларов:(

2
Kenn1y AndruhaGruz

Хм, ну на 2080Ti вроде при 4К было нормально, конечно 60 ФПС нет, ну думаю можно через DLSS сделать или на крайний снизить до 2К.

1
Kenn1y Vinzed

Недавно тестил, вроде все ок, хотя, все же для такой картинки хотелось бы 60 ФПС в нативном 4К.

1
fortuneismax

капком в падлу замарачиваться ради недоразумения от сони, ну кто б подумал.

-8
-zotik-
6
fortuneismax -zotik-

себя в отражении трофея увидел ?

0
Jarvis666

Даже жаль разрабов. Им приходится подгонять игры под убогие, консольные рамки. Представьте это как пытаться толпой пронести диван в узкий, дверной проём не разбирая его))

-8