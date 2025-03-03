Monster Hunter Wilds обогнала Lost Ark и стала пятой игрой в истории Steam с самым высоким количеством игроков

В прошлую пятницу состоялся запуск Monster Hunter Wilds, которая в субботу вечером достигла пика в более чем 1,38 миллиона одновременных игроков. Таким образом игре удалось обойти Lost Ark c 1,325 млн игроков онлайн и забраться на пятую строчку в рейтинге Steam с самых большим количеством игроков за всё время существования сервиса.

В настоящее время Monster Hunter Wilds является второй по популярности игрой в Steam за сутки, уступая вечнозеленой Counter-Strike 2, но опережая других столпов ПК-гейминга, таких как PUBG и Dota 2.

Однако не все гладко с игрой. Отзывы пользователей о Monster Hunter Wilds в Steam остаются «смешанными», только 57 процента игроков в настоящее время говорят, что рекомендовали бы игру, и есть изрядное количество критики ее технической производительности на ПК.

В пятницу Digital Foundry выпустили свой анализ, в котором назвали ПК-версию катастрофой.