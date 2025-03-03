ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 167 оценок

Monster Hunter Wilds обогнала Lost Ark и стала пятой игрой в истории Steam с самым высоким количеством игроков

monk70
Новости

В прошлую пятницу состоялся запуск Monster Hunter Wilds, которая в субботу вечером достигла пика в более чем 1,38 миллиона одновременных игроков. Таким образом игре удалось обойти Lost Ark c 1,325 млн игроков онлайн и забраться на пятую строчку в рейтинге Steam с самых большим количеством игроков за всё время существования сервиса.

В настоящее время Monster Hunter Wilds является второй по популярности игрой в Steam за сутки, уступая вечнозеленой Counter-Strike 2, но опережая других столпов ПК-гейминга, таких как PUBG и Dota 2.

Однако не все гладко с игрой. Отзывы пользователей о Monster Hunter Wilds в Steam остаются «смешанными», только 57 процента игроков в настоящее время говорят, что рекомендовали бы игру, и есть изрядное количество критики ее технической производительности на ПК.

В пятницу Digital Foundry выпустили свой анализ, в котором назвали ПК-версию катастрофой.

Digital Foundry назвали ПК-версию Monster Hunter Wilds настоящей катастрофой
-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kotasha

Только вот оптимизация в сделку не входила.

2
Raphtallia

Да и ценник жирный очень. Пока довольствуюсь активахой. Опьтмизон конечно да... Жрет непомерно, но графа не скажу что топ.

0
devildoom Raphtallia

ценик стандартый для трипл эй

0
Kenn1y

Ну да, на старых картах только через FSR или шаманить с модами DLSS.

0
Raphtallia devildoom

Вот только райз я брала за 2500, и нет. Доллар тогда не был в 2 раза дешевле. Просто кто-то охренел и убрал регионалку.

-1
Jarvis666

Такой онлайн - временное явление. Я был бы под впечатление, если бы через год-два был всё такой же онлайн, а не на релизе. У Helldivers 2 тоже был бум по онлайну, но где этот онлайн сейчас? Через годик всё уляжется.

0