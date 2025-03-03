Monster Hunter Wilds обогнала Lost Ark и стала пятой игрой в истории Steam с самым высоким количеством игроков

В прошлую пятницу состоялся запуск Monster Hunter Wilds, которая в субботу вечером достигла пика в более чем 1,38 миллиона одновременных игроков. Таким образом игре удалось обойти Lost Ark c 1,325 млн игроков онлайн и забраться на пятую строчку в рейтинге Steam с самых большим количеством игроков за всё время существования сервиса.
В настоящее время Monster Hunter Wilds является второй по популярности игрой в Steam за сутки, уступая вечнозеленой Counter-Strike 2, но опережая других столпов ПК-гейминга, таких как PUBG и Dota 2.
Однако не все гладко с игрой. Отзывы пользователей о Monster Hunter Wilds в Steam остаются «смешанными», только 57 процента игроков в настоящее время говорят, что рекомендовали бы игру, и есть изрядное количество критики ее технической производительности на ПК.
В пятницу Digital Foundry выпустили свой анализ, в котором назвали ПК-версию катастрофой.
Только вот оптимизация в сделку не входила.
Да и ценник жирный очень. Пока довольствуюсь активахой. Опьтмизон конечно да... Жрет непомерно, но графа не скажу что топ.
ценик стандартый для трипл эй
Ну да, на старых картах только через FSR или шаманить с модами DLSS.
Вот только райз я брала за 2500, и нет. Доллар тогда не был в 2 раза дешевле. Просто кто-то охренел и убрал регионалку.
Такой онлайн - временное явление. Я был бы под впечатление, если бы через год-два был всё такой же онлайн, а не на релизе. У Helldivers 2 тоже был бум по онлайну, но где этот онлайн сейчас? Через годик всё уляжется.