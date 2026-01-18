Monster Hunter Wilds объявила дату выхода январского обновления с новыми опциями и оптимизацией для ПК

В прошлом месяце Capcom выпустила первое из трёх обновлений, направленных на улучшение производительности Monster Hunter Wilds. Второе обновление, разработанное специально для версии для ПК, теперь имеет официальную дату выхода: оно будет доступно 28 января в 05:00 МСК.

Как и ожидалось, обновление версии 1.040.03.01 представит ряд оптимизаций для версии Steam, новые графические опции и меры, направленные на снижение нагрузки на ЦП и ГП, а также значительные улучшения в управлении видеопамятью.

Согласно ранее опубликованной информации Capcom, одной из главных новинок станет добавление новой вкладки «ЦП» в меню «Параметры». Здесь игроки смогут настраивать такие параметры, как максимальное количество отображаемых эндемичных существ, количество игроков в лобби, а также качество мелких монстров, эффектов и анимации. Эти настройки призваны снизить нагрузку на процессор и адаптировать игру к различным конфигурациям оборудования.

Также будут добавлены новые графические параметры, а также дополнительные настройки для существующих параметров, таких как объёмный туман. Цель состоит в том, чтобы предложить более детальный контроль над нагрузкой на ЦП и ГП, позволяя игрокам найти оптимальный баланс между качеством изображения и производительностью.

Capcom также подтвердила дальнейшие улучшения в использовании видеопамяти, оптимизировав потоковую передачу текстур и улучшив реализацию пакета текстур высокого разрешения, который вызывал проблемы у многих пользователей с момента запуска игры. Команда также будет работать над компиляцией шейдеров, сокращая время ожидания при запуске и устраняя любые микрозаикания, связанные с этим процессом.