Monster Hunter Wilds отправится в небеса: Capcom анонсировала масштабное дополнение Ascendance

Capcom представила дополнение «Ascendance» для Monster Hunter Wilds во время нового анонса, сделав ставку на смену привычной охотничьей формулы. На этот раз игрокам предстоит подняться буквально в небеса — в регион парящих островов и облачных ландшафтов, что уже само по себе выглядит как заметный визуальный и геймплейный сдвиг для серии.

Дополнение выйдет в следующем году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, однако точной даты релиза пока нет. Capcom прямо называет Ascendance «масштабным расширением», и это звучит не как маркетинговая формальность, а как попытка повторить успех крупных DLC вроде Iceborne для Monster Hunter World. Для серии это ожидаемый, но всё же важный шаг — подобные расширения обычно определяют долгую жизнь игры.

Главное, конечно, новые монстры: от классических виверн до более экзотических угроз. И хотя подробностей пока мало, сам сеттинг небесных островов выглядит как шанс встряхнуть знакомую формулу охоты, добавив вертикальность и новые тактические условия.