Monster Hunter Wilds получает мод текстур исправляющий подтормаживания на видеокартах с 8 ГБ памяти

Проблема на ПК остаётся принципиальной: Monster Hunter Wilds подталкивает владельцев видеокарт с 8 ГБ видеопамяти к постоянным фризам и резким колебаниям времени кадра. Даже после многих месяцев со дня релиза ситуация не улучшается, а официальные исправления еще не выпущены.

Радикальное решение — новый мод на базе RE Framework — глобально перестраивает механизм подгрузки текстур. Он направлен на устранение характерных пиков фреймтайма и повышение общей стабильности игры. В тестах, проведённых известными техническими специалистами, зафиксировано заметное улучшение поведения проекта. Ключевой шаг — замена сжатых архивов на распакованные текстуры высокого качества, что позволяет обойти ограничение, связанное с декомпрессией GDeflate на GPU.

Проблемная часть рендера ранее приводила к микрофризам во время поворотов камеры и переходов между сценами, даже на картах с 12 ГБ видеопамяти. В таких случаях ресурса хватает, но обработка создаёт лишнюю задержку.

С новой и модификацией игра становится заметно стабильнее на ПК с RTX 4060 и 8 ГБ VRAM, где ранее приходилось выбирать между «мыльными» текстурами и постоянными подтормаживаниями. Графики кадра показывают исчезновение повторяющихся провалов, а переходы между сценами перестают сопровождаться резкими скачками времени кадра. При этом возрастает нагрузка на дисковую подсистему: в видеопамять отправляются уже несжатые блоки, общая сумма данных растёт с 24 до 41 ГБ. Однако этот компромисс оказывается оправданным: итоговая стабильность делает процесс игры заметно комфортнее. Важно отметить, что мод не меняет работу трассировки и не добавляет дополнительных FPS в тяжёлых эффектах — он лишь устраняет проблемное место в создании текстур.

Данная проблема Monster Hunter Wilds демонстрирует, что использование GPU-декомпрессии не всегда приводит к ожидаемому росту плавности. В некоторых проектах разработчики давно применяют подход с полностью несжатыми текстурами, аналогичный тому, что реализован в данной модификации. Решение моддеров повторяет эту стратегию и показывает, что иногда традиционные методы оптимизации работают эффективнее. Для владельцев 8 ГБ видеокарт такой мод становится настоящим спасением, позволяя играть со стабильным фреймтаймом и без рывков.