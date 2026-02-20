ЧАТ ИГРЫ
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.8 469 оценок

Monster Hunter Wilds получил патч с исправлением некоторых багов

butcher69 butcher69

Студия Capcom выпустила обновление для Monster Hunter Wilds, в котором исправлены ключевые ошибки, мешавшие игрокам наслаждаться игрой.

Среди исправлений — устранение бага, из-за которого доспехи можно было повышать раньше доступного уровня улучшений, а также исправление проблемы с подвесками на Сейкретах, которые могли сбрасываться после перезапуска игры во второй и третьей ячейках сохранения.

Кроме того, патч исправляет отображение значка при разделке монстров, которое иногда появлялось в неправильном месте, и редкий баг, приводивший к вылету игры во время сюжетных роликов при определённом снаряжении персонажа.

Разработчики также сообщили о ряде прочих мелких исправлений, направленных на улучшение стабильности и комфорта игрового процесса. Обновление уже доступно для загрузки на всех поддерживаемых платформах.

