Monster Hunter Wilds получил патч с исправлением некоторых багов

Студия Capcom выпустила обновление для Monster Hunter Wilds, в котором исправлены ключевые ошибки, мешавшие игрокам наслаждаться игрой.

Среди исправлений — устранение бага, из-за которого доспехи можно было повышать раньше доступного уровня улучшений, а также исправление проблемы с подвесками на Сейкретах, которые могли сбрасываться после перезапуска игры во второй и третьей ячейках сохранения.

Кроме того, патч исправляет отображение значка при разделке монстров, которое иногда появлялось в неправильном месте, и редкий баг, приводивший к вылету игры во время сюжетных роликов при определённом снаряжении персонажа.

Разработчики также сообщили о ряде прочих мелких исправлений, направленных на улучшение стабильности и комфорта игрового процесса. Обновление уже доступно для загрузки на всех поддерживаемых платформах.