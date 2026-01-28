Monster Hunter Wilds получила крупный оптимизационный патч для ПК-версии

Для PC-версии Monster Hunter Wilds в Steam вышло масштабное обновление, сосредоточенное на оптимизации производительности и исправлении технических проблем. Патч направлен на повышение стабильности работы игры и снижение нагрузки на систему, особенно в сложных сценах и при длительных сессиях.

Разработчики улучшили обработку данных процессором и видеокартой, а также сократили количество процессов предварительной компиляции шейдеров, выполнявшихся вне соответствующего экрана. Это должно заметно снизить нагрузку на CPU и уменьшить микрофризы. Дополнительно были внесены изменения в потоковую загрузку текстур: качество изображения стало стабильнее, а потребление видеопамяти — ниже. Набор текстур высокого разрешения теперь занимает меньше VRAM и имеет уменьшенный общий размер.

В меню настроек появилась новая вкладка «Процессор», позволяющая тонко настраивать параметры, влияющие на загрузку системы. Графические настройки также были переработаны: добавлены новые категории, расширены существующие опции и обновлены предустановки качества. При первом запуске после патча игра предложит автоматически обновить настройки под новую конфигурацию.

Отдельное внимание уделили объёмному туману: вместо трёх вариантов теперь доступно пять, включая менее требовательные режимы для слабых ПК. Исправлены ошибки с драйверами AMD Radeon версии 26.1.1 и новее, а также баги, вызывавшие повышенную нагрузку в базовом лагере и на Великой Площади. Переменное затенение теперь корректно отключается при активном масштабировании.

Для максимальной стабильности рекомендуется обновить драйверы NVIDIA GeForce до версии 581.57 или новее, а AMD Radeon — до 25.9.1 или 25.9.2. Если возникают проблемы с сетевой игрой, достаточно установить актуальную версию клиента.