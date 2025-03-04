Monster Hunter Wilds получила новое обновление, но проблемы с оптимизацией остаются

Capcom выпустила новое обновление для Monster Hunter Wilds, исправляющее ряд ошибок. Наиболее значимое исправление касается блокировки в главе 5-2, которая мешала прохождению. Также разработчики устранили баги, из-за которых не разблокировались некоторые функции.
Что касается боевой системы, то исправлено случайное срабатывание навыков оружия при использовании накидок. Capcom признаёт и другие проблемы, такие как сетевая ошибка при использовании SOS-сигнала и некорректная работа оружия Палико, но не уточняет, когда они будут исправлены.
Однако основная претензия игроков остаётся неизменной — оптимизация игры до сих пор далека от идеала, а Capcom пока не представила каких либо вменяемых решений этой проблемы.
Как можно было такую сырую игру в техническом плане выпустить, ещё и ориентированную на онлайн, не ясно, тем более, с такой графикой, физика почти всего, это конечно хорошо, но вот больше там нечему столько требовать. Пак текстур на 70гб, это видимо отдельный стеб, либо они текстуры не те загрузили или прикалываются так, ведь их качество лучше обычных на высоких максимум на 10%, при том, они прогружаются только на картах с памятью выше 11 Гб и то криво.
да по смыслу денуву они уже могут удалять или сделать прогоны с денувой и без
Даже если бы денуво бы не было вообще, она все равно бы такая встратая бы вышла
но не как смута согласись
Это уж точно, ей надо было награду дать: самая глючная и не оптимизированная игра всех времен, даже Cyberpunk переплюнула. Но в отличие от Смуты, там сюжет шикарен
А никуда проблемы и не денутся
Это убогое от майков directx storage всё проблема решиться, эта она 100% убивает игру.
Так прилетают обновы по 200мб, а тут надо весь исходный код менять
Мне кажется, что они не смогут ничего сделать, там на базовом уровне движка надо переделывать работу с буфером текстур
Кто бы сомневался, зачем им что-то исправлять, если продажи и предзаказы уже отбили разработку игры, главное что выпустили и все, а там как нибудь до конца года патчами поправят и обещаниями пустыми
Пока хомячки терпят и донатят, китайцы будут выпускать всё больше помоек с кучей манипуляций и встроенным казино.
ну это любая мобилка даже не китайска.