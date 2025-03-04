Monster Hunter Wilds получила новое обновление, но проблемы с оптимизацией остаются

Capcom выпустила новое обновление для Monster Hunter Wilds, исправляющее ряд ошибок. Наиболее значимое исправление касается блокировки в главе 5-2, которая мешала прохождению. Также разработчики устранили баги, из-за которых не разблокировались некоторые функции.

Что касается боевой системы, то исправлено случайное срабатывание навыков оружия при использовании накидок. Capcom признаёт и другие проблемы, такие как сетевая ошибка при использовании SOS-сигнала и некорректная работа оружия Палико, но не уточняет, когда они будут исправлены.

Однако основная претензия игроков остаётся неизменной — оптимизация игры до сих пор далека от идеала, а Capcom пока не представила каких либо вменяемых решений этой проблемы.