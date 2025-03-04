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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 193 оценки

Monster Hunter Wilds получила новое обновление, но проблемы с оптимизацией остаются

butcher69
Новости

Capcom выпустила новое обновление для Monster Hunter Wilds, исправляющее ряд ошибок. Наиболее значимое исправление касается блокировки в главе 5-2, которая мешала прохождению. Также разработчики устранили баги, из-за которых не разблокировались некоторые функции.

Что касается боевой системы, то исправлено случайное срабатывание навыков оружия при использовании накидок. Capcom признаёт и другие проблемы, такие как сетевая ошибка при использовании SOS-сигнала и некорректная работа оружия Палико, но не уточняет, когда они будут исправлены.

Однако основная претензия игроков остаётся неизменной — оптимизация игры до сих пор далека от идеала, а Capcom пока не представила каких либо вменяемых решений этой проблемы.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Kenn1y

Как можно было такую сырую игру в техническом плане выпустить, ещё и ориентированную на онлайн, не ясно, тем более, с такой графикой, физика почти всего, это конечно хорошо, но вот больше там нечему столько требовать. Пак текстур на 70гб, это видимо отдельный стеб, либо они текстуры не те загрузили или прикалываются так, ведь их качество лучше обычных на высоких максимум на 10%, при том, они прогружаются только на картах с памятью выше 11 Гб и то криво.

1
Alex40001

да по смыслу денуву они уже могут удалять или сделать прогоны с денувой и без

0
CRAZY rock GAME

Даже если бы денуво бы не было вообще, она все равно бы такая встратая бы вышла

0
Alex40001 CRAZY rock GAME

но не как смута согласись

-1
CRAZY rock GAME Alex40001

Это уж точно, ей надо было награду дать: самая глючная и не оптимизированная игра всех времен, даже Cyberpunk переплюнула. Но в отличие от Смуты, там сюжет шикарен

-2
Nodas

А никуда проблемы и не денутся

0
KIBERMAX

Это убогое от майков directx storage всё проблема решиться, эта она 100% убивает игру.

0
Палыч Роков

Так прилетают обновы по 200мб, а тут надо весь исходный код менять

0
Unicorling

Мне кажется, что они не смогут ничего сделать, там на базовом уровне движка надо переделывать работу с буфером текстур

0
CRAZY rock GAME

Кто бы сомневался, зачем им что-то исправлять, если продажи и предзаказы уже отбили разработку игры, главное что выпустили и все, а там как нибудь до конца года патчами поправят и обещаниями пустыми

-1
UnsophisticatedEleazar

Пока хомячки терпят и донатят, китайцы будут выпускать всё больше помоек с кучей манипуляций и встроенным казино.

-3
Alex40001

ну это любая мобилка даже не китайска.

0