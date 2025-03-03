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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 163 оценки

Monster Hunter Wilds получила первый хотфикс - исправлены ошибки кузницы и кулинарии

butcher69
Новости

После релиза Monster Hunter Wilds 28 февраля 2025 года игроки столкнулись с рядом разнообразных проблем. В частности, баги затронули кузницу и механику приготовления пищи, что затрудняло игровой процесс. 2 марта Capcom выпустила обновление Ver.1.000.03.00, исправляющее эти ошибки.

Основные исправления:

  • Кузница (Джемма) — подсказки по улучшению оружия появлялись несколько раз, ограничивая доступ к некоторым опциям меню.
  • Кулинария — механики приготовления еды оставались недоступными у некоторых игроков, несмотря на выполненные условия.

Так как улучшение экипировки и пищевые баффы играют ключевую роль в сражениях, эти ошибки серьезно мешали прогрессу.

Хотфикс уже доступен на PS5, PC и Xbox Series X/S появятся позже. Кроме того, игроки жалуются на проблемы с оптимизацией на ПК, и, возможно, Capcom скоро выпустит новый патч.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenn1y

Когда они реально улучшать текстуры, а то разницы особо не видно и когда пофиксят из подгрузку в центральных лагерях биомов.

Текстуры высокого разрешения

Текстуры на высоких настройках

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xlDraglONlx

Читаю: "С начала марта Capcom уже выпустила 1кк(миллион) обновлений")))

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