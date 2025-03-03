Monster Hunter Wilds получила первый хотфикс - исправлены ошибки кузницы и кулинарии

После релиза Monster Hunter Wilds 28 февраля 2025 года игроки столкнулись с рядом разнообразных проблем. В частности, баги затронули кузницу и механику приготовления пищи, что затрудняло игровой процесс. 2 марта Capcom выпустила обновление Ver.1.000.03.00, исправляющее эти ошибки.

Основные исправления:

Кузница (Джемма) — подсказки по улучшению оружия появлялись несколько раз, ограничивая доступ к некоторым опциям меню.

— подсказки по улучшению оружия появлялись несколько раз, ограничивая доступ к некоторым опциям меню. Кулинария — механики приготовления еды оставались недоступными у некоторых игроков, несмотря на выполненные условия.

Так как улучшение экипировки и пищевые баффы играют ключевую роль в сражениях, эти ошибки серьезно мешали прогрессу.

Хотфикс уже доступен на PS5, PC и Xbox Series X/S появятся позже. Кроме того, игроки жалуются на проблемы с оптимизацией на ПК, и, возможно, Capcom скоро выпустит новый патч.