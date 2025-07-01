Monster Hunter Wilds получила срочный хотфикс: Capcom устраняет критические ошибки Title Update 2

Capcom выпустила срочное исправление для Monster Hunter Wilds после релиза второго крупного обновления Title Update 2, которое вызвало у части игроков технические проблемы. Апдейт, появившийся 30 июня, должен был стать радостным событием для сообщества, однако вызвал волну жалоб из-за снижения производительности и сбоев в игре.

Специальный хотфикс под номером 1.020.01.00 вышел 1 июля и призван устранить два главных недостатка, возникших после установки Title Update 2. Во-первых, он решает проблему с просадками частоты кадров, особенно заметными при использовании оружия дальнего боя — многие игроки жаловались на так называемые «заикания», то есть микро-фризы, мешающие геймплею. Во-вторых, исправление устраняет сбои, возникавшие при открытии меню, связанных с внешним видом брони охотника и его напарника Палико.

Хотя патч небольшой по размеру, он крайне важен: жалобы на нестабильную производительность и сбои начали появляться буквально в первые часы после выхода Title Update 2. Capcom оперативно отреагировала, что демонстрирует их стремление поддерживать качество Monster Hunter Wilds на должном уровне.

Игрокам рекомендуется обновить игру как можно скорее, чтобы восстановить стабильность и вернуться к охоте без раздражающих лагов и багов.