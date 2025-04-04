Monster Hunter Wilds получило первое крупное обновление - новые монстры, миссии и активности

Компания CAPCOM выпустила первое масштабное обновление для Monster Hunter Wilds, добавив в игру новых монстров, квесты и дополнительные активности. Размер патча в Steam составляет 6 ГБ или 16 ГБ при использовании текстур высокого разрешения.

Главные нововведения обновления:

Новые монстры:

В игру добавлен Мидзуцунэ – он становится доступен после достижения Ранга Охотника (РО) 21 и выполнения дополнительной миссии.

Закаленный Мидзуцунэ появится при достижении РО 41+ после прохождения первого квеста.

Введен Зо Шиа – монстр высокого ранга, который открывается на РО 50 через новую сюжетную миссию.

Дополнительный контент:

В игру добавлены новые сюжетные, дополнительные и побочные миссии.

Для брони 5-го раритета и выше увеличен лимит улучшений.

Появился Grand Hub – новый социальный хаб, который открывается на РО 16. В котором доступны разные активности.

Новые квесты и события:

Добавлены челлендж-квесты (с и без ограничений по экипировке).

Введены новые статусные заболевания.

Появилась возможность сменить наряд Альмы в лагере.

Обновлены всплывающие опции снаряжения.

Расширены категории ограниченного вознаграждения.

Добавлены новые голосовые реплики, наборы поз и жестов.

Фестиваль с 23 апреля по 6 мая:

Во время мероприятия изменятся:

Экипировка Альмы

Декор Сейкрет и Grand Hub

Меню столовой

Список песен Дивы

Временное задание отправит охотников в Руины Виверии, где им предстоит сразиться с Хранителем Дошагумой. За успешное выполнение квеста выдаются дополнительные очки ранга охотника.

Недавно CAPCOM объявила, что Monster Hunter Wilds побила рекорд по продажам среди всех игр издательства. Всего за месяц продано более 10 миллионов копий на всех платформах. Это приближает проект к успеху Monster Hunter World, который на данный момент лидирует с 21,3 млн проданных копий.

Учитывая активную поддержку игры патчами и DLC, есть шанс, что Wilds сможет превзойти своего предшественника.