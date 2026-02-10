Monster Hunter Wilds получит масштабное дополнение уровня Iceborne и Sunbreak

Продюсер Monster Hunter Wilds Рёдзо Цудзимото официально подтвердил разработку крупного дополнения для игры. По его словам, по масштабу оно будет сопоставимо с Monster Hunter World: Iceborne и Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Заявление прозвучало в юбилейном видеоролике, приуроченном к первой годовщине Wilds. Более подробную информацию Capcom планирует раскрыть уже этим летом.

Одновременно с этим разработчики анонсировали обновление 1.041, которое станет последним крупным контентным апдейтом для базовой версии игры. Оно будет сопровождаться юбилейным событием, которое пройдёт с 18 февраля по 19 марта и станет своеобразным завершением текущего этапа поддержки.