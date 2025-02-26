Monster Hunter Wilds получит огромный патч первого дня на 18 ГБ

Monster Hunter Wilds, новая часть знаменитой серии от Capcom, готовится к своему официальному релизу 28 февраля 2025 года. Но уже сейчас игроки могут подготовиться к запуску: на консолях и ПК стала доступна предзагрузка проекта, но это еще не все. Игра получит огромный патч первого дня на 18 ГБ

Игра получила положительные отзывы до выхода, но некоторые критики отмечают, что Capcom упростила систему игры, чтобы привлечь более широкую аудиторию, при этом другие критики считают, что это сделало её самой доступной частью серии, и упрощения не так критичны.

В обновлении объемом 18 ГБ, вероятно, будут исправления ошибок и улучшения производительности, в том числе для PS5 Pro, хотя точные примечания к патчу ещё не опубликованы. Быть может оно внесет и некоторые балансные правки для усложнения сражений с монстрами.