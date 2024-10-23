Monster Hunter: Wilds получит открытую бету на следующей неделе на ПК и консолях

На следующей неделе стартует открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds с поддержкой кроссплатформенной игры. Игроки на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S смогут опробовать игру с 31 октября по 3 ноября, а подписчики PlayStation Plus получат доступ на несколько дней раньше — с 28 октября до 30 октября.

В бета-тесте игрокам предложат воспользоваться редактором персонажей, чьи созданные образы можно будет перенести в финальную версию игры. Также в тестировании будет доступно сюжетное испытание, включающее несколько начальных эпизодов игры, и охота на могущественного монстра — Альфу Дошагуму, которую можно будет провести в кооперативном мультиплеере.

Во время шоукейса Monster Hunter Wilds был показан новый трейлер, в котором представлены локация Oilwell Basin и два новых монстра — Rompopolo и Ajarakarn. Охотники смогут оценить графику и механику игры, которые, как утверждается, напоминают бета-версию, демонстрировавшуюся на Gamescom, где игра получила множество положительных отзывов за показ новых возможностей.

Полная версия Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.