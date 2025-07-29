Monster Hunter Wilds получит расширенный эндгейм и квесты высокого уровня сложности уже в августе

Capcom приятно удивила поклонников Monster Hunter Wilds, объявив, что расширенный эндгейм появится раньше запланированного. Вместо сентября обновление 1.021 выйдет уже 13 августа — вместе с новым контентом для самых опытных охотников.
Игроков ждут квесты высокой сложности, новые талисманы с рандомными бонусами, балансировка оружия и другие важные улучшения. Разработчики также продлили сезонное событие «Фестиваль согласия: Праздник пламени» и текущее бесплатное испытание до 13 августа — ранее окончание было назначено на 6 августа.
Это особенно обрадует тех, кто жаловался на невысокую сложность игры: ранний доступ к хардкорному контенту добавит остроты и увеличит реиграбельность. Впрочем, остаётся надежда, что Capcom вскоре займётся и проблемами с производительностью, которые всё ещё досаждают как на ПК, так и на консолях.
Охота скоро станет жарче — готовьтесь к настоящим испытаниям.
А оптимизацией они не хотят порадовать?
нет - уних же конференция сорвалась - значит оптимизации не будет
Хватит труп уже пинать, игра сдохла
г ранк ешё не вышел
вся надежда на него но не думаю что он тут исправит что то, так как сильно концепуия ваилда хреновая.
Пока вроде все хорошо с онлайном, после открытых локаций, не вижу смысла возвращаться в прошлые части, разве что, из-за локаций, броней и монстров можно позависать в World, но за 700 часов открыл все, что хотел.
а как сама Капком удивлена что игроки ей дали понять что не стоит тянуть с этим. Учитывая качество игрульки в целом.
толку если монстров все равно нет, гасит пару бедных монстров? капком где драконы? где раджанг, где джо? где нормальные монстры то?
Продали игру без эндгейма а теперь довозят его по частям под видом великой милости. Высокая сложность это просто накрученные цифры здоровья и бесконечный гринд талисманов. Лучше бы производительность починили чтобы этот контент можно было видеть не в 15 фпс. Охота станет жарче разве что от пылающих видеокарт.