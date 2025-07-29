Monster Hunter Wilds получит расширенный эндгейм и квесты высокого уровня сложности уже в августе

Capcom приятно удивила поклонников Monster Hunter Wilds, объявив, что расширенный эндгейм появится раньше запланированного. Вместо сентября обновление 1.021 выйдет уже 13 августа — вместе с новым контентом для самых опытных охотников.

Игроков ждут квесты высокой сложности, новые талисманы с рандомными бонусами, балансировка оружия и другие важные улучшения. Разработчики также продлили сезонное событие «Фестиваль согласия: Праздник пламени» и текущее бесплатное испытание до 13 августа — ранее окончание было назначено на 6 августа.

Это особенно обрадует тех, кто жаловался на невысокую сложность игры: ранний доступ к хардкорному контенту добавит остроты и увеличит реиграбельность. Впрочем, остаётся надежда, что Capcom вскоре займётся и проблемами с производительностью, которые всё ещё досаждают как на ПК, так и на консолях.

Охота скоро станет жарче — готовьтесь к настоящим испытаниям.