Monster Hunter Wilds получит создание талисманов и новый уровень сложности квестов в сентябре

Capcom продолжает развивать Monster Hunter Wilds. Сегодня, 30 июня, выходит второе крупное контентное обновление, которое принесёт в игру двух новых монстров и временное событие с Архизакалённой Ут-Дуной. Однако главным изменением станет грядущее третье обновление, запланированное на конец сентября.
В нём появится новый уровень сложности квестов с уникальными наградами — важный шаг к тому, чтобы оживить контент в поздней стадии игры, которую фанаты считают слишком пустой. Также будет добавлена система создания талисманов, позволяющая случайным образом генерировать навыки и слоты под украшения, открывая больше гибкости для игроков.
Обновление 4 ожидается зимой. Оно добавит нового монстра и более сложные игровые элементы. Capcom также работает над улучшением баланса артианского оружия и общей стабильности проекта.
Игра уже разошлась тиражом более 10 миллионов копий, но сталкивается с критикой по поводу оптимизации и чрезмерного упрощения.
Да уже ничего ен поможет) остается только ждать Г ранг. Капком оказалась не права в том, что вырезала контент из готовой игры, это было с ворлд и райзом, тепер ьи тут, и так будет теперь всегда (мнимая поддержка игры после релиза). Вот если бы они не вырезили контент, выпустив на старте 40 монстров среди которых будут эндгеймовые, а так же сам эндгейм, которого почему то нет в вилдс и после релиза добавляли бы что т ореально новое, вот тогда было бы норм. И помимо монстров еще доп карты, а не их вечные 5, у них пунктик прям на этом.
Как и игр жанров файтинг 25-30 - но ни как 40 персов на старте.
Походу, на гигантских монстров можно не расчитывать, как минимум до платного обновления.
Да может и будет, все узнается в свое время, но пока то что видим не очень интересно)
// Илья Прохоров