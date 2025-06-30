Monster Hunter Wilds получит создание талисманов и новый уровень сложности квестов в сентябре

Capcom продолжает развивать Monster Hunter Wilds. Сегодня, 30 июня, выходит второе крупное контентное обновление, которое принесёт в игру двух новых монстров и временное событие с Архизакалённой Ут-Дуной. Однако главным изменением станет грядущее третье обновление, запланированное на конец сентября.

В нём появится новый уровень сложности квестов с уникальными наградами — важный шаг к тому, чтобы оживить контент в поздней стадии игры, которую фанаты считают слишком пустой. Также будет добавлена система создания талисманов, позволяющая случайным образом генерировать навыки и слоты под украшения, открывая больше гибкости для игроков.

Обновление 4 ожидается зимой. Оно добавит нового монстра и более сложные игровые элементы. Capcom также работает над улучшением баланса артианского оружия и общей стабильности проекта.

Игра уже разошлась тиражом более 10 миллионов копий, но сталкивается с критикой по поводу оптимизации и чрезмерного упрощения.