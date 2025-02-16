Monster Hunter Wilds пользуется большой популярностью на ПК

За последнее десятилетие японские разработчики все активнее переходят на ПК как основную платформу, и Capcom — один из лидеров этого движения. Еще недавно серия Monster Hunter воспринималась как консольный эксклюзив, но с приближением Monster Hunter Wilds студия полностью приняла стратегию развития на ПК.

Продюсер игры Рёзо Цудзимото подтвердил, что сейчас на ПК играет больше пользователей, чем когда-либо, включая саму Японию. Именно поэтому Capcom сделала акцент на кроссплей, позволяя геймерам свободно выбирать платформу и играть вместе.

Статистика подтверждает успех Monster Hunter на ПК: в недавней бета-версии Monster Hunter Wilds было зарегистрировано 463 798 одновременных игроков, что превзошло даже Helldivers 2. А Monster Hunter World в момент релиза обошла многие популярные игры по числу одновременных пользователей.

Capcom также снизила системные требования и выпустила специальный бенчмарк, демонстрируя заботу о ПК-игроках. Хотя здесь предстоит еще большая работа, так как оптимизация все еще хромает. Если такая тенденция сохранится, японские студии продолжат активно поддерживать платформу, расширяя аудиторию и предоставляя высококачественные релизы.