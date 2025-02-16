Monster Hunter Wilds пользуется большой популярностью на ПК

За последнее десятилетие японские разработчики все активнее переходят на ПК как основную платформу, и Capcom — один из лидеров этого движения. Еще недавно серия Monster Hunter воспринималась как консольный эксклюзив, но с приближением Monster Hunter Wilds студия полностью приняла стратегию развития на ПК.
Продюсер игры Рёзо Цудзимото подтвердил, что сейчас на ПК играет больше пользователей, чем когда-либо, включая саму Японию. Именно поэтому Capcom сделала акцент на кроссплей, позволяя геймерам свободно выбирать платформу и играть вместе.
Статистика подтверждает успех Monster Hunter на ПК: в недавней бета-версии Monster Hunter Wilds было зарегистрировано 463 798 одновременных игроков, что превзошло даже Helldivers 2. А Monster Hunter World в момент релиза обошла многие популярные игры по числу одновременных пользователей.
Capcom также снизила системные требования и выпустила специальный бенчмарк, демонстрируя заботу о ПК-игроках. Хотя здесь предстоит еще большая работа, так как оптимизация все еще хромает. Если такая тенденция сохранится, японские студии продолжат активно поддерживать платформу, расширяя аудиторию и предоставляя высококачественные релизы.
В СНГ серия непопулярна только в Японии
ахахах, еще как популярна стала
Так не популярна, что её полностью на русский язык перевели.
Они всë сейчас переводят после успеха резидентов так что это не из-за этого. Статистика есть?
Вообще не понимаю в чем фишка игры, гринд ради гринда и сюжет для галочки.
Гринд, сами сражения с монстрами, к каждому нужна своя тактика, и когда ты его побеждаешь, чувствуешь удовлетворение, что ты смог его победить. Тут дело вкуса, кто скажет, что игра полное г, а кто-то, что шедевр.
сюжет+ сборка всех кастюмов+ замочить всех монстров.
Как ни странно, именно в гринде и фишка. Тоже не понимал в свое время прикола. Потом поиграл в World. Потом в кооперативе. Потом понял, что котики решают. Потом затянуло)
Такое себе я лично не любитель, гринда ради гринда, ковырять противников часами да еще и хотя бы без какого либо интересно сюжета
Азиатский рынок зарешал. Особенно япошки с их вечным комплексом гиперкомпенсации.