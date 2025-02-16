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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 97 оценок

Monster Hunter Wilds пользуется большой популярностью на ПК

butcher69
Новости

За последнее десятилетие японские разработчики все активнее переходят на ПК как основную платформу, и Capcom — один из лидеров этого движения. Еще недавно серия Monster Hunter воспринималась как консольный эксклюзив, но с приближением Monster Hunter Wilds студия полностью приняла стратегию развития на ПК.

Продюсер игры Рёзо Цудзимото подтвердил, что сейчас на ПК играет больше пользователей, чем когда-либо, включая саму Японию. Именно поэтому Capcom сделала акцент на кроссплей, позволяя геймерам свободно выбирать платформу и играть вместе.

Статистика подтверждает успех Monster Hunter на ПК: в недавней бета-версии Monster Hunter Wilds было зарегистрировано 463 798 одновременных игроков, что превзошло даже Helldivers 2. А Monster Hunter World в момент релиза обошла многие популярные игры по числу одновременных пользователей.

Capcom также снизила системные требования и выпустила специальный бенчмарк, демонстрируя заботу о ПК-игроках. Хотя здесь предстоит еще большая работа, так как оптимизация все еще хромает. Если такая тенденция сохранится, японские студии продолжат активно поддерживать платформу, расширяя аудиторию и предоставляя высококачественные релизы.

29
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Punisher1

В СНГ серия непопулярна только в Японии

6
Alien174

ахахах, еще как популярна стала

2
LifeHR

Так не популярна, что её полностью на русский язык перевели.

3
Punisher1 LifeHR

Они всë сейчас переводят после успеха резидентов так что это не из-за этого. Статистика есть?

0
Dark1994

Вообще не понимаю в чем фишка игры, гринд ради гринда и сюжет для галочки.

3
Kitocun

Гринд, сами сражения с монстрами, к каждому нужна своя тактика, и когда ты его побеждаешь, чувствуешь удовлетворение, что ты смог его победить. Тут дело вкуса, кто скажет, что игра полное г, а кто-то, что шедевр.

11
jax baron

сюжет+ сборка всех кастюмов+ замочить всех монстров.

1
D-pool

Как ни странно, именно в гринде и фишка. Тоже не понимал в свое время прикола. Потом поиграл в World. Потом в кооперативе. Потом понял, что котики решают. Потом затянуло)

1
Madiark

Такое себе я лично не любитель, гринда ради гринда, ковырять противников часами да еще и хотя бы без какого либо интересно сюжета

0
Wing42

Азиатский рынок зарешал. Особенно япошки с их вечным комплексом гиперкомпенсации.

-3