Monster Hunter Wilds попала под очередную волну негативных отзывов ПК

Похоже, Capcom испытывает трудности с поиском решения, которое удовлетворило бы игроков Monster Hunter Wilds. И без того подвергавшаяся резкой критике за проблемы с производительностью и явную нехватку контента, экшен-RPG от Capcom вновь оказалась под шквалом критики.

Судя по последним отзывам в Steam, они в основном негативные: только 23% из 5336 отзывов, которые были опубликованы за последние 30 дней, оказались положительными. Несмотря на постоянные обновления, технические проблемы по-прежнему остаются, но игроки также обратили внимание на еще одну проблему.

В конце сентября стартовал кроссовер между Monster Hunter Wilds и MMORPG FF14, который вопреки ожиданиям разработчиков, лишь усугубил сложившуюся ситуацию. И хотя в целом кроссовер был встречен достаточно тепло, игроков очень раздражает плохая оптимизация ПК-версии, постоянные вылеты и просадки FPS, что стало еще более заметным после выхода обновления Title Update 3. Правда, досталось и самому кроссоверу: многие геймеры жалуются на непоследовательный и раздражающий уровень сложности в сражении с боссом, представленном в рамках коллаборации.

Помимо этого, еще один удар нанесла поклонникам серии Microsoft: 14 октября закончится поддержка Windows 10, что может вызвать проблемы с совместимостью ряда игр серии, включая Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Rise и Monster Hunter: World.