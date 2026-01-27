Monster Hunter Wilds преодолела отметку в 11 миллионов проданных копий

Capcom сообщила о новом важном достижении Monster Hunter Wilds: суммарные продажи игры превысили 11 миллионов экземпляров по состоянию на 31 декабря 2025 года. Таким образом, экшен-RPG продолжает стабильно наращивать аудиторию спустя месяцы после релиза.
Согласно обновлённым данным, на 30 сентября 2025 года продажи Monster Hunter Wilds составляли 10,7 миллиона копий. За последующие три месяца игроки приобрели ещё около 300 тысяч экземпляров, что подтверждает устойчивый интерес к проекту и долгий «хвост» продаж.
Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam. Игра стала следующим крупным шагом для серии, предложив обновлённую структуру открытых локаций, улучшенную боевую систему и более живой мир с динамическими экосистемами.
Франшиза Monster Hunter традиционно остаётся одной из самых успешных у Capcom, а Wilds лишь укрепляет её позиции, демонстрируя, что серия по-прежнему способна привлекать миллионы игроков по всему миру.
За год продали всего миллион, мда.
11 миллионов
Там чёто около 10 лямов за месяц и 1 лям за следующие 10 месяцев выходит )
А в монстер хантерах есть сюжет? Стоит ли ради сюжета в эти игры сыграть?
Сюжет есть, но он в основном нужен что бы мостров показать попутно повышая сложность кароче это обучение часов 5-10 смотря как играешь, хотя именно в вайлд сюжет есть, но он кал. В серию играют толтко ради эндгейм контента ибо там контент как раз и есть.
Сюжет там гов кусок , по сути сводится к тому что в каждой миссии , ты убиваешь монстра открывая его для гринда , и сюжет это считай обучение. Если нравилась прошлая часть то зайдет, но учитывай что вайлдс , проще ( хотя комбо удары , тоже можно задрачивать ) , крч просто гриндилка про убийства монстров
Понял, не разу МХ не играл, тогда точно скипаю, спасибо за инфу ))