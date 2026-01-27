Monster Hunter Wilds преодолела отметку в 11 миллионов проданных копий

Capcom сообщила о новом важном достижении Monster Hunter Wilds: суммарные продажи игры превысили 11 миллионов экземпляров по состоянию на 31 декабря 2025 года. Таким образом, экшен-RPG продолжает стабильно наращивать аудиторию спустя месяцы после релиза.

Согласно обновлённым данным, на 30 сентября 2025 года продажи Monster Hunter Wilds составляли 10,7 миллиона копий. За последующие три месяца игроки приобрели ещё около 300 тысяч экземпляров, что подтверждает устойчивый интерес к проекту и долгий «хвост» продаж.

Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam. Игра стала следующим крупным шагом для серии, предложив обновлённую структуру открытых локаций, улучшенную боевую систему и более живой мир с динамическими экосистемами.

Франшиза Monster Hunter традиционно остаётся одной из самых успешных у Capcom, а Wilds лишь укрепляет её позиции, демонстрируя, что серия по-прежнему способна привлекать миллионы игроков по всему миру.