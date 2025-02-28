Monster Hunter Wilds продолжает ставить рекорды в Steam - пиковый онлайн превысил 1 млн 155 тысяч игроков

Сегодня, 28 февраля 2025 года, состоялся релиз Monster Hunter Wilds, и несмотря на «смешанные» отзывы на Steam, игра продолжает набирать популярность. По пиковому онлайну Monster Hunter Wilds обогнала даже Cyberpunk 2077, установив новый рекорд.
Более 1 миллинаа 155 тысяч игроков уже исследуют мир игры, и теперь её цель — побить онлайн Dota 2, который составляет 1.3 миллиона пользователей. Elden Ring и Baldur's Gate 3 уже остались позади.
Игра доступна на ПК и консолях. Показатели онлайна на консолях неизвестны.
как же азиаты тащят онлайн
Мне интересно как они в это подделие играют, ибо чтоб получить 60 кадров без дегенерации, то думаю надо иметь не ниже 4070.
Ну возможно, так и играют, а в чем проблема?)) Думаешь у всех 1060 до сих пор?))
Можно снизить текстуры с максимальных на высокие и туман на низкий, на 2080Ti в 4К нативе или DLAA с RT (он ест всего 5 ФПС) игра выдаёт не ниже 45 ФПС, при том, что картинка не меняется вообще, текстуры влияют только на мелкие объекты окружения, а друг с чего-то дофига. DLSS качество вообще не зашёл, такие артефакты и лесенки на волосах, в прирост примерно как от выключенного RT, никакого смысла нем, а если снижать ещё ниже, то прям мыло.
в чём смысл в дюневе так как вон - 1,177,076 - на данный момент, а им всё мало
ой извиняюсь уже - 1,187,077
В том, что эти люди заплатили, а не скачали бесплатно.
азиаты просто нахлынули а так игра проходняк
Нет, там база со всего мира огромная.
Нахлынули все фанаты серии, а их так то дохера.
Вечером будет еще больше)
Азиатам просто не во что играть. Ща они платину выбьют и онлайн сильно уменьшится.
Там вообще аудитория из азиатов максимум половина и то не факт.
Вот что говорит гугл: с выходом Monster Hunter: World серия стала популярной и на Западе. Значительная доля продаж этой игры пришлась на западные страны. Например, в 2015 году Monster Hunter 4 Ultimate продавалась в Северной Америке тиражом в миллион копий.
Ну и шуты однако, когда KCD2 брал норм онлайн все писали "Ой хорошей игре хорошие продажи" и тут я не спорю KCD2 классная игра, со своим коммьюнити.
А тут начинают приводить аналогию с играми сервисами, ну и двуличные же бедолаги, когда игра которая предназначенная для определенного коммьюнити, люди не радуются за онлайн а приводят глупые примеры.
Если твой каловоз её не тянет, не хватает денег на игру, или же просто игра не твоего фасона, то зачем вообще засирать игру, если проблема в тебе?
Увы, мода на нытьё все ещё процветает.
Ладно // Денис Лежепеков
Аааахаха.. сейчас фанаты всего этого прибегут доказывать что онлайн в стиме ничего не значит))
Ок.
Посмотрел статистику, удивлён, что про макаку игра аж 2,4 собрала.
Неужели это действительно интересная серия игр, я просто не играл в них?
Сложно сказать, не попробовав самому. Ну одно там точно есть - много гринда, если это не отталкивает, то можно попробовать)
А чо случилось? ДЛС какое то вышло? Эта игра уже давно вышла же // Илья Прохоров
Хорошая шутка) Если что - гугл в помощь.
И чё? В Дотке и Контр Страйке тоже онлайн огромный! Это делает эти игры шедеврами? То-то же! Монстер Хантер из той же категории игр, под названием - онлайн дрочильни!
Да не трясись ты так.
Вообще и близко нет, сравнить этот треш с MH, надо ещё до такого догадаться.
Что-то такое, да, просто у серии довольно большая база фанатов.
МН и есть треш! Тупая, без сюжетная, унылая, скучная онлайн дрочильня! Гринд ради гринда, фарм ради фарма! Просто смотреть в стену, имеет больше смысла, чем играть в МН!
Если хотя бы каждая 5 игра была таким трешем, то я только за.