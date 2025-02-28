Monster Hunter Wilds продолжает ставить рекорды в Steam - пиковый онлайн превысил 1 млн 155 тысяч игроков

Сегодня, 28 февраля 2025 года, состоялся релиз Monster Hunter Wilds, и несмотря на «смешанные» отзывы на Steam, игра продолжает набирать популярность. По пиковому онлайну Monster Hunter Wilds обогнала даже Cyberpunk 2077, установив новый рекорд.

Более 1 миллинаа 155 тысяч игроков уже исследуют мир игры, и теперь её цель — побить онлайн Dota 2, который составляет 1.3 миллиона пользователей. Elden Ring и Baldur's Gate 3 уже остались позади.

Игра доступна на ПК и консолях. Показатели онлайна на консолях неизвестны.