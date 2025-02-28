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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 126 оценок

Monster Hunter Wilds продолжает ставить рекорды в Steam - пиковый онлайн превысил 1 млн 155 тысяч игроков

butcher69
Новости

Сегодня, 28 февраля 2025 года, состоялся релиз Monster Hunter Wilds, и несмотря на «смешанные» отзывы на Steam, игра продолжает набирать популярность. По пиковому онлайну Monster Hunter Wilds обогнала даже Cyberpunk 2077, установив новый рекорд.

Более 1 миллинаа 155 тысяч игроков уже исследуют мир игры, и теперь её цель — побить онлайн Dota 2, который составляет 1.3 миллиона пользователей. Elden Ring и Baldur's Gate 3 уже остались позади.

Игра доступна на ПК и консолях. Показатели онлайна на консолях неизвестны.

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32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
jax baron
8
OilStox2

как же азиаты тащят онлайн

5
Seven_zzz

Мне интересно как они в это подделие играют, ибо чтоб получить 60 кадров без дегенерации, то думаю надо иметь не ниже 4070.

4
MadDarkGuard

Ну возможно, так и играют, а в чем проблема?)) Думаешь у всех 1060 до сих пор?))

4
Kenn1y

Можно снизить текстуры с максимальных на высокие и туман на низкий, на 2080Ti в 4К нативе или DLAA с RT (он ест всего 5 ФПС) игра выдаёт не ниже 45 ФПС, при том, что картинка не меняется вообще, текстуры влияют только на мелкие объекты окружения, а друг с чего-то дофига. DLSS качество вообще не зашёл, такие артефакты и лесенки на волосах, в прирост примерно как от выключенного RT, никакого смысла нем, а если снижать ещё ниже, то прям мыло.

0
jax baron

в чём смысл в дюневе так как вон - 1,177,076 - на данный момент, а им всё мало

2
jax baron

ой извиняюсь уже - 1,187,077

4
ZAUSA

В том, что эти люди заплатили, а не скачали бесплатно.

0
Кошачий комочек

азиаты просто нахлынули а так игра проходняк

2
Kenn1y

Нет, там база со всего мира огромная.

0
MadDarkGuard

Нахлынули все фанаты серии, а их так то дохера.

0
Misha Mi

Вечером будет еще больше)

2
Jarvis666

Азиатам просто не во что играть. Ща они платину выбьют и онлайн сильно уменьшится.

2
Kenn1y

Там вообще аудитория из азиатов максимум половина и то не факт.

0
MadDarkGuard

Вот что говорит гугл: с выходом Monster Hunter: World серия стала популярной и на Западе. Значительная доля продаж этой игры пришлась на западные страны. Например, в 2015 году Monster Hunter 4 Ultimate продавалась в Северной Америке тиражом в миллион копий.

0
Suntorych

Ну и шуты однако, когда KCD2 брал норм онлайн все писали "Ой хорошей игре хорошие продажи" и тут я не спорю KCD2 классная игра, со своим коммьюнити.

А тут начинают приводить аналогию с играми сервисами, ну и двуличные же бедолаги, когда игра которая предназначенная для определенного коммьюнити, люди не радуются за онлайн а приводят глупые примеры.

Если твой каловоз её не тянет, не хватает денег на игру, или же просто игра не твоего фасона, то зачем вообще засирать игру, если проблема в тебе?

1
Kenn1y

Увы, мода на нытьё все ещё процветает.

0
Пользователь ВКонтакте

Ладно // Денис Лежепеков

0
digitalkid

Аааахаха.. сейчас фанаты всего этого прибегут доказывать что онлайн в стиме ничего не значит))

0
sa1958

Ок.

0
Kenn1y

Посмотрел статистику, удивлён, что про макаку игра аж 2,4 собрала.

0
Валерий Юриков

Неужели это действительно интересная серия игр, я просто не играл в них?

0
MadDarkGuard

Сложно сказать, не попробовав самому. Ну одно там точно есть - много гринда, если это не отталкивает, то можно попробовать)

0
Пользователь ВКонтакте

А чо случилось? ДЛС какое то вышло? Эта игра уже давно вышла же // Илья Прохоров

0
MadDarkGuard

Хорошая шутка) Если что - гугл в помощь.

0
Авраам Линкольн

И чё? В Дотке и Контр Страйке тоже онлайн огромный! Это делает эти игры шедеврами? То-то же! Монстер Хантер из той же категории игр, под названием - онлайн дрочильни!

-3
KeanuReeves

Да не трясись ты так.

8
Kenn1y

Вообще и близко нет, сравнить этот треш с MH, надо ещё до такого догадаться.

1
MadDarkGuard

Что-то такое, да, просто у серии довольно большая база фанатов.

0
Авраам Линкольн Kenn1y

МН и есть треш! Тупая, без сюжетная, унылая, скучная онлайн дрочильня! Гринд ради гринда, фарм ради фарма! Просто смотреть в стену, имеет больше смысла, чем играть в МН!

-3
Kenn1y Авраам Линкольн

Если хотя бы каждая 5 игра была таким трешем, то я только за.

0