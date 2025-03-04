Monster Hunter Wilds продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период 25 февраля по 4 марта 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Monster Hunter Wilds уверенно сохраняет лидерство в чартах продаж Steam, не уступая первую строчку уже вторую неделю подряд. Игра стартовала с огромным успехом, подтверждая свою популярность среди охотников на монстров. К сожалению, Capcom хранит молчание по поводу исправления технических проблем в ПК-версии.

Среди других ярких новинок — кооперативный хоррор R.E.P.O., который удивил отличными продажами для раннего доступа. Также в топе держатся Kingdom Come: Deliverance 2 и Sid Meier's Civilization 7, которые, похоже, станут одними из самых ожидаемых релизов года.

В целом, как видно, игроков привлекают как громкие новинки, так и долгоживущие хиты по хорошим скидкам.