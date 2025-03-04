Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 миллионов копий всего за три дня

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds установила новый рекорд – всего за три дня с момента релиза игра разошлась тиражом более 8 миллионов копий. Это самый быстрый результат за всю историю издателя.

В Steam проект также добился успеха, достигнув пика в 1 384 608 одновременных игроков, согласно данным SteamDB.

Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля на PS5, Xbox Series и PC. В игре представлен динамически меняющийся мир, где среда может быть как суровой и опасной, так и богатой природой. Проект создан на RE ENGINE и поддерживает кросс-игру между платформами.

Capcom активно продвигала игру по всему миру, организовывая онлайн-мероприятия, бета-тесты и презентации. В результате ажиотаж вокруг Monster Hunter Wilds привел к рекордным продажам.