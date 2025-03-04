Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 миллионов копий всего за три дня

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds установила новый рекорд – всего за три дня с момента релиза игра разошлась тиражом более 8 миллионов копий. Это самый быстрый результат за всю историю издателя.
В Steam проект также добился успеха, достигнув пика в 1 384 608 одновременных игроков, согласно данным SteamDB.
Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля на PS5, Xbox Series и PC. В игре представлен динамически меняющийся мир, где среда может быть как суровой и опасной, так и богатой природой. Проект создан на RE ENGINE и поддерживает кросс-игру между платформами.
Capcom активно продвигала игру по всему миру, организовывая онлайн-мероприятия, бета-тесты и презентации. В результате ажиотаж вокруг Monster Hunter Wilds привел к рекордным продажам.
Жаль, что весь контент проходится за 20 часов, ( скипал сюжет, так как бесил Натан )
Ахаха согласен. Так и тяннулась к ему кувалда моя) формально игра бесконечная. Пока не надоест. Сюжет это лишь обучение с катсценами.
Да,но контента в конце игры очень мало. Ни в Ворлде ни в Райзе такого не помню на старте.
Остаётся только пробежаться по всем локам,да погриндить немного всего под ряд...
Не скипал катсцен + проходил допы,но после 30 часов игра кончилась.
Тот же Санбрек за 200ч всех вальнул и еще есть чем занятся.
Она то бесконечная, но всех монстров я уже убил.... теперь тупо ловлю. Что еще делать. В World было кучу контента в конце... так как я наиграл в world более 1000 часов на ps4...
Мощный результат. Серия по-прежнему на хайпе.
Разве это игра не вышла ранее или это новая часть?
Да нафиг эту китайщину // Александр Королёв
Это японщина🙃 // Александр Ловчиков
// Александр Королёв
// Александр Ловчиков