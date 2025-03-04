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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 184 оценки

Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 миллионов копий всего за три дня

butcher69
Новости

Компания Capcom объявила, что Monster Hunter Wilds установила новый рекорд – всего за три дня с момента релиза игра разошлась тиражом более 8 миллионов копий. Это самый быстрый результат за всю историю издателя.

В Steam проект также добился успеха, достигнув пика в 1 384 608 одновременных игроков, согласно данным SteamDB.

Monster Hunter Wilds вышла 28 февраля на PS5, Xbox Series и PC. В игре представлен динамически меняющийся мир, где среда может быть как суровой и опасной, так и богатой природой. Проект создан на RE ENGINE и поддерживает кросс-игру между платформами.

Capcom активно продвигала игру по всему миру, организовывая онлайн-мероприятия, бета-тесты и презентации. В результате ажиотаж вокруг Monster Hunter Wilds привел к рекордным продажам.

2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Max Rolens

Жаль, что весь контент проходится за 20 часов, ( скипал сюжет, так как бесил Натан )

4
-zotik-

Ахаха согласен. Так и тяннулась к ему кувалда моя) формально игра бесконечная. Пока не надоест. Сюжет это лишь обучение с катсценами.

5
yrroodd -zotik-

Да,но контента в конце игры очень мало. Ни в Ворлде ни в Райзе такого не помню на старте.
Остаётся только пробежаться по всем локам,да погриндить немного всего под ряд...
Не скипал катсцен + проходил допы,но после 30 часов игра кончилась.
Тот же Санбрек за 200ч всех вальнул и еще есть чем занятся.

1
Max Rolens -zotik-

Она то бесконечная, но всех монстров я уже убил.... теперь тупо ловлю. Что еще делать. В World было кучу контента в конце... так как я наиграл в world более 1000 часов на ps4...

2
Олег Дудин

Мощный результат. Серия по-прежнему на хайпе.

2
User_200

Разве это игра не вышла ранее или это новая часть?

2
Пользователь ВКонтакте

Да нафиг эту китайщину // Александр Королёв

-1
Пользователь ВКонтакте

Это японщина🙃 // Александр Ловчиков

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Александр Королёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Александр Ловчиков

0