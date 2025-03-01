Monster Hunter Wilds - шестой результат в истории Steam по количеству игроков

Monster Hunter Wilds, несомненно, станет самым громким релизом года: только в Steam за первые 15 часов после релиза пиковый онлайн достиг 1,307,976 игроков, а в выходные эта цифра может еще увеличиться.

На сегодняшний день это шестой лучший результат по количеству игроков в онлайне в истории платформы, уступив лишь Lost Ark (1,325,305), Counter-Strike 2 (1,818,773), Palworld (2,101,867), Black Myth: Wukong (2,415,714) и PUBG: Battlegrounds (3,257,248).

Впрочем, как это ни удивительно, такого высокого результата снова удалось достичь за счет китайских игроков, которые в свое время вознесли на вершину Black Myth: Wukong.