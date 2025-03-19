Monster Hunter Wilds стал хитом в США: более половины продаж пришлось на Steam

Monster Hunter Wilds продолжает впечатлять своими успехами — всего за три дня после релиза по всему миру было продано 8 миллионов копий. В США экшен от Capcom стал самой продаваемой игрой 2025 года на данный момент, а главную роль в этом триумфе сыграл ПК.

Согласно данным Circana, Monster Hunter Wilds не только возглавил чарт продаж февраля, но и показал стартовые продажи в два раза выше, чем Monster Hunter: Rise в марте 2021 года. Однако наиболее интересная деталь — более 50% выручки от продаж Monster Hunter Wilds в США пришлось именно на Steam. И это несмотря на жалобы пользователей на технические проблемы, из-за которых рейтинг игры в Steam пока держится на уровне «смешанный».

Этот успех на ПК подтверждает тенденцию к росту популярности платформы для многоплатформенных релизов. По словам главы Take-Two Штрауса Зельника, ПК-версия игры может приносить до 40% и более от общих продаж. В условиях снижения спроса на консольное железо (в феврале продажи консолей в США упали на 25% по сравнению с прошлым годом) значимость ПК как игровой платформы только возрастает.

Monster Hunter Wilds стал главным хитом февраля, но далеко не единственной успешной новинкой. В топ-4 самых продаваемых игр месяца вошли Kingdom Come: Deliverance II, Sid Meier’s Civilization VII и PGA Tour 2K25. При этом продажи Kingdom Come: Deliverance II в первый месяц оказались в пять раз выше, чем у оригинала в 2018 году.

Среди других громких релизов февраля в топ-10 вошли Avowed от Obsidian (вышел в Game Pass с первого дня) и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii от Sega.

ПК становится все более значимой платформой для крупных релизов, и Monster Hunter Wilds — наглядное тому доказательство.