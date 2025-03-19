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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 318 оценок

Monster Hunter Wilds стал хитом в США: более половины продаж пришлось на Steam

IKarasik IKarasik

Monster Hunter Wilds продолжает впечатлять своими успехами — всего за три дня после релиза по всему миру было продано 8 миллионов копий. В США экшен от Capcom стал самой продаваемой игрой 2025 года на данный момент, а главную роль в этом триумфе сыграл ПК.

Согласно данным Circana, Monster Hunter Wilds не только возглавил чарт продаж февраля, но и показал стартовые продажи в два раза выше, чем Monster Hunter: Rise в марте 2021 года. Однако наиболее интересная деталь — более 50% выручки от продаж Monster Hunter Wilds в США пришлось именно на Steam. И это несмотря на жалобы пользователей на технические проблемы, из-за которых рейтинг игры в Steam пока держится на уровне «смешанный».

Этот успех на ПК подтверждает тенденцию к росту популярности платформы для многоплатформенных релизов. По словам главы Take-Two Штрауса Зельника, ПК-версия игры может приносить до 40% и более от общих продаж. В условиях снижения спроса на консольное железо (в феврале продажи консолей в США упали на 25% по сравнению с прошлым годом) значимость ПК как игровой платформы только возрастает.

Capcom рассказала больше подробностей об обновлении Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds стал главным хитом февраля, но далеко не единственной успешной новинкой. В топ-4 самых продаваемых игр месяца вошли Kingdom Come: Deliverance II, Sid Meier’s Civilization VII и PGA Tour 2K25. При этом продажи Kingdom Come: Deliverance II в первый месяц оказались в пять раз выше, чем у оригинала в 2018 году.

Среди других громких релизов февраля в топ-10 вошли Avowed от Obsidian (вышел в Game Pass с первого дня) и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii от Sega.

ПК становится все более значимой платформой для крупных релизов, и Monster Hunter Wilds — наглядное тому доказательство.

-4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ДаДжи

капкомы умеют создавать вайфу,которая продаст их игру и по которой будет куча фансервиса

3
Real Slim Shady

Да уж, любят жрать кал в этом США.

2
Kenn1y

Бредишь? Серия MH одна из лучших в игровой индустрии, многим играм бы такую боевку.

-2
EuphoricGaspar

Эх, вот бы игру починили на ПК, ни оптимизации, ни нормально работающих серверов.

1
создалель русского репа

ну вот, а столько плакали за 4080 в минималках для 480р и куче мыла, а в итоге проспонсировали отношение к себе как к дерьму, как обычно. пекари уже начинают обгонять калсольщиков как жрущее всё подряд биомассу

-3
OPen man

а чего нет. в топе игра как в европе мужиловство процветало. вообще не удивлен что еще в топе всякий кооп калл ала развлеки себя сам.

-4
TheNikolay00
мужиловство

То есть, мужиков прям ловили?

7
OPen man TheNikolay00
прям ловили?

и драли

0
TheNikolay00 OPen man

Ужас

2
OPen man TheNikolay00

неописуемый.

0
Kenn1y

Не, это не Dark Souls, тут самому себя развлекать не надо.

0
AT_Sagor

Опять отчёты об успехах игр-призраков.

-7
zero sleep

Что есть для вас "игра призрак"?) Серии монстер хантер больше лет чем половине пользователей pg, понятное дело что они лучше в фортнайт поиграют

1
Kenn1y

На ПК новая мода, лишь бы какой бред написать?

-1