Monster Hunter Wilds стала самой продаваемой в 2025 году и обошла Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds вошла в список самых продаваемых игр Steam 2025 года, несмотря на статус одного из худших ПК-портов года, при этом тактическая RPG Clair Obscur: Expedition 33 не смогла пробиться даже в топ-12.
Топ-12:
- Monster Hunter Wilds
- Elden Ring Nightreign
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- EA Sports FC 26
- Borderlands 4
- Schedule I
- Hollow Knight: Silksong
- Civilization VII
- Battlefield 6
- Dune Awakening
- Arc Raiders
- Kingdom Come: Deliverance 2
13-24:
- Assassin’s Creed Shadows
- Dispatch
- Dying Light: The Beast
- Anno 117: Pax Romana
- Europa Universalis V
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Split Fiction
- Inzoi
- Doom: The Dark Ages
- Stellar Blade
- Digimon Story: Time Stranger
Список лидеров Steam за 2025 год в очередной раз показывает, что коммерческий успех не всегда напрямую связан с техническим качеством продукта, особенно в случае с громкими франшизами и долгожданными блокбастерами. В 2026 году Capcom и другим издателям предстоит доказать, что высокие продажи могут идти рука об руку не только с масштабом бренда, но и с желанием довести ПК-версии своих игр до действительно комфортного состояния.
Странно было, чтобы было иначе. Продажи ведь и опираются на известность серий, в которую входит игра. А за плечами Clair Obscur: Expedition 33 нет ничего в этом плане. И тут не какой пиар не поможет.
Воооот так, кто бы там какие отзывы не оставлял и не поливал игру го****, продажи говорят сами за себя, что всё равно купят и будут играть.
Там нет ранжира по местам, 12 проектов в каждой категории выручки распределяются рандомно. Например, разница между Монстер Хантером и Экспедицией составляет один бакс, но одна зашла на 12-е место в платину, а другая -- в золоте на 13-м.
Если уж хотел сделать кликбейтный заголовок, то нужно было писать, как Борда 4 всех уделала.
Сравнивать с Клейр Обскюр -- новым ай пи, без огромных маркетинговых вложений и предзаказов, без ДЛС и расширенных изданий, которая до сих пор продается лишь с 25% скидкой, ну, такое себе.
У игры все хорошо, реализовано свыше 6 млн копий в мультиплатформе, она была в геймпассе, то есть недосчиталась продаж на коробке и все равно прекрасно себя чувствует. Нет сомнений, что сиквел даже без россыпи наград соберет гораздо больше.
В остальном без особых сюрпризов, разве что новая Колда, некогда мастодонт жанра, сливает Баттле. Не зря Майкрософт за нее (Колду) десятки лярдов отвалил. Снова видим, как "расцветает" очередной актив в руках этих чудо-менеджеров.
А еще в топах масса игр из Швеции: ARC Raiders, Battlefield 6, Split Fiction, PEAK, R.E.P.O. Плюс прошлогодние успешные Indiana Jones и Helldivers 2 тоже из этой скандинавской локации c численностью населения меньше Москвы.
Еще одно доказательство того, что пипл схавает что угодно и ещё попросит добавки. А потом эти же люди жалуются на упадок игропрома, забывая, что прибыль решает всё.
Вот бы была нормальная крупная церемония награждения, где игроки сами могли голосовать. На вроде стим авардса, но стим почему-то в номинации ограниченное количество игр допускает.