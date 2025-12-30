Monster Hunter Wilds стала самой продаваемой в 2025 году и обошла Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds вошла в список самых продаваемых игр Steam 2025 года, несмотря на статус одного из худших ПК-портов года, при этом тактическая RPG Clair Obscur: Expedition 33 не смогла пробиться даже в топ-12.

Valve опубликовала ежегодный список самых продаваемых новинок в Steam за 2025 год, где Monster Hunter Wilds заняла место в первой дюжине, обойдя Clair Obscur: Expedition 33 и другие громкие релизы, хотя версия игры для ПК считается одной из худших по техническому исполнению.

Топ-12:

Monster Hunter Wilds

Elden Ring Nightreign

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

EA Sports FC 26

Borderlands 4

Schedule I

Hollow Knight: Silksong

Civilization VII

Battlefield 6

Dune Awakening

Arc Raiders

Kingdom Come: Deliverance 2

13-24:

Assassin’s Creed Shadows

Dispatch

Dying Light: The Beast

Anno 117: Pax Romana

Europa Universalis V

Call of Duty: Black Ops 7

Clair Obscur: Expedition 33

Split Fiction

Inzoi

Doom: The Dark Ages

Stellar Blade

Digimon Story: Time Stranger

Список лидеров Steam за 2025 год в очередной раз показывает, что коммерческий успех не всегда напрямую связан с техническим качеством продукта, особенно в случае с громкими франшизами и долгожданными блокбастерами. В 2026 году Capcom и другим издателям предстоит доказать, что высокие продажи могут идти рука об руку не только с масштабом бренда, но и с желанием довести ПК-версии своих игр до действительно комфортного состояния.